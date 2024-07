香り高い絶品そばで粋な大人を魅了。門前仲町の人気店が移転リニューアルオープン（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は門前仲町でそばファンから絶大なる支持を得ていた人気店が銀座に移転、オープンした店。季節の日本料理やそばを楽しむコースのみという大人のためのそば店です。

〈New Open News〉

銀座 深川玄庵(東京・銀座)

2024年6月18日「銀座 深川玄庵」が門前仲町から東銀座に移転し、リニューアルオープンしました。そばと季節の日本料理からなる夜のコースのみという新しい形での出発です。

「ぶっかけ蕎麦 鬼おろし」 写真:お店から

店主は、和食で長年活躍した後、立石の名店「玄庵」が主催する「江戸東京そばの会」で修業。「玄庵」からのれん分けという形で「深川 玄庵」を2022年にオープンします。

「深川 玄庵」では江戸前の二八そばと、野趣あふれる十割の田舎そばの2種類を提供。店主が米子出身ということもあり、隣県である島根県出雲の釜揚げそばや割子そばといったご当地そばも、江戸そばと共に楽しめました。

凛とした文字が美しい、店のロゴが入った行灯 写真:お店から

この「深川 玄庵」が移転し、「銀座 深川玄庵」となってオープンしたのは、歌舞伎座から徒歩2分の距離にあるビルの6階。床から天井まで届く大きな窓がある開放感のある店内には、店主が集めた備前焼のコレクションや清水公照氏の絵画などが飾られ、大人が落ち着く空間になっています。

窓際のテーブル席。夜景を楽しみながらの食事も格別 写真:お店から

席数はカウンター3席、窓際に置かれたテーブル席2席、テーブル席4席の計9席。銀座という立地で眺めも良いので、家族や友人との会食だけでなく、接待やハレの日の食事にもぴったりです。

「オープン特別コース」8,800円 ※7月31日まで。料理6品、そば2品、甘味1品、計9品からなるコスパ抜群のコース 写真:お店から

いただけるのは、完全予約制のそばと季節の料理からなるコースのみ。豊かな和食の経験を持つ店主が作る季節の食材を生かした料理は、門前仲町に店を構えていた時からセンスがいいと評判。

前菜 「5種盛り」。お酒がすすみます 写真:お店から

オープンを記念した「オープン特別コース」では、ハモやズワイガニ、鮎、アワビなどの贅沢な素材を丁寧に調理した逸品の数々が並びます。

石臼びき手打ち「江戸二八蕎麦」 写真:お店から

そばは「深川 玄庵」ならではの石臼びき手打ちの二八そばと十割田舎そばの2種類。江戸前の二八そばは、ほのかな香りとツルリとしたのどごしが楽しめます。粗びきの十割そばは、殻をむいたそばの実をそのままひきこんだ、少し色が濃いめのそば。ざらりとした食感があり、よりそばの味や香りを楽しめます。

出雲の郷土そば。粗びき十割「割子蕎麦」 写真:お店から

二八そばはのどごしを楽しむせいろに、十割そばは出雲そばでのスタイル、割子そばでいただきます。それぞれのそばには異なる国産のそば粉が使われ、味わいを食べ比べるのも楽しいですね。

コース料理の一例。どの日本酒を合わせるのか悩むのも楽しみのひとつ 写真:お店から

ドリンクには日本酒を中心にワインやシャンパンなどもラインアップ。端正な日本料理にワインを合わせるのも粋ですね。

すでにおいしいそばをいただける店として定評のあった「深川 玄庵」が、「銀座 深川玄庵」としてさらに奥深い料理の世界を見せてくれます。

いつもと違う大人ならではのそばの楽しみを味わいに、出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「鮑酒蒸し」 写真:お店から

『先付け

アカモク、夏野菜寄せ、胡麻豆腐、つぶ貝、ロースト。寒天寄せにジュンサイ入ってて感涙。

蒸し物

アワビ酒蒸し+。アワビとそのキモ絶品。生姜風味の桃ゼリーも然り。

蕎麦1

割子。道産粉キタミツキ初食。うまい。レラノカオリに負けてない。前店で食べたときより上。



茶碗蒸し

鱧in&海苔on。鱧は京都で食べたのに比肩。骨断ち完璧、身肉ぷりっぷり。



蕎麦2

もり。常陸秋を二八で。盤石にして鉄板。

そしてつゆが素晴らしい。おかしな表現だが香ばしい。出汁とカエシどちらに起因するのか不明。



蕎麦3

2におろし載せてぶっかけで。出雲・越前ほどコアでない優しい味わい。



蕎麦屋の範疇に収まらない割烹・料亭の味。

この内容で1ドリンク付いて¥8,800はバーゲン。いずれ予約取り辛いお店に』(五井コエチアさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆銀座 深川玄庵住所 : 東京都中央区銀座4-14-2 Xcd銀座ビル 6FTEL : 03-3541-5505

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

