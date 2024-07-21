Nature Colors 井上嘉代子×林幸恵 ～OM SYSTEMで撮る自然の世界～
撮影：井上嘉代子
写真家の井上嘉代子氏と林幸恵氏による写真展が、OM SYSTEM PLAZA Creative Wallで8月29日（木）から開催される。
「Nature Colors ～OM SYSTEMで撮る自然の世界～」と題し、OM SYSTEMのカメラで撮影した作品を展示する。
昆虫、花、自然風景など、2人の個性が際立つ作品をじっくり堪能できる作品展になるという。
加えて、Creative Visionでは、スライドショーや動画作品の展示のほか、作品解説トークショーも予定する。
撮影：林幸恵
会場
OM SYSTEM GALLERY
開催期間
2024年8月29日（木）～9月9日（月）
開催時間
10時00分～18時00分（最終日は15時00分まで）
休館
9月3日（火）・9月4日（水）
トークイベント
8月31日（土）14時00分～17時00分14時00分～14時30分 作品解説トーク（林幸恵） 14時40分～15時10分 作品解説トーク（井上嘉代子） 15時30分～16時10分 PLAZAトーク（林幸恵流「OM-１ Ｍark IIとマクロ～望遠レンズで撮る美しい自然風景撮影術」） 16時20分～17時00分 PLAZAトーク（井上嘉代子流「OM SYSTEMで撮る自然風景撮影術」）
作者プロフィール
井上嘉代子
1967年岐阜市生まれ。
インテリア・デザイン業界にて広告・風景撮影業務に従事。
2009年交通事故の後遺症により右上肢の機能を失ったのをきっかけに写真家として独立。
子供の頃から愛した八ヶ岳南麓の山梨県北杜市清里へ移住し、八ヶ岳を拠点に全国各地で風景、星景、野生動物、鉄道、花火を撮影。現在は企業カレンダー、ポスター、書籍新聞への寄稿、テレビ出演、写真教室、セミナー講師等幅広く活動している。また自身の経験を生かし、障がい者アーティストや作品を撮り続け発信している。
著書:「花火の写る絶景撮影術」（双葉社）
共著:「極上の風景写真フィルターブック」（日本写真企画）
公益社団法人 日本写真家協会(JPS)正会員
日本風景写真家協会(JSPA)会員
NACS-J・自然観察指導員
長野県自然保護レンジャー
八ヶ岳フォトフェスタ実行委員
北の杜観光コーディネーター
やつフォト主宰
林幸恵
三重県生まれ。
富士フイルムフォトサロンにて写真展「夢色の世界」「とっておきの時間」を開催。
風景写真出版より、「夢色の世界」「のはら」を出版。
写真教室「フォトスクールとっておき！」を米谷昌浩氏と共同主宰。
写真くらぶ「のはらくらぶ」主宰。
OM SYSTEM ゼミ Speakers。
身近な草花やいのち、近県の自然風景写真に取り組む。
ブログ夢色の世界 フェイスブックインスタグラムで作品を更新中。