「STARTO ENTERTAINMENT」初大型ライブイベント「WE ARE！」Netflixで独占配信決定 90分のメイキング映像も同時配信
【モデルプレス＝2024/07/21】STARTO ENTERTAINMENT初の大型ライブイベント「WE ARE！ Let’s get the party STARTO！！」がNetflixにて世界独占配信されることが決定した。
【写真】キンプリ・SixTONES・Snow Man…総勢13組が豪華集結
4月10日に東京ドーム、5月29日、5月30日に京セラドーム大阪で開催した、「WE ARE！Let’s get the party STARTO！！」 （読み方：ウィーアーレッツゲットザパーティスタート）。演出を松本潤、大倉忠義が担当し、総勢14組・75人が出演。3公演で14万5千人を動員した巨大イベントがNetflixで世界独占配信されることが決定した。
8月23日から配信されるのは、5月30日の京セラドーム大阪での公演。夢の一夜がよみがえる。全44曲をNetflix用に再編集しノーカットで収録。さらにNetflixでしか見られないメイキング映像（90分収録予定）も同時配信。グループの垣根を越えたステージの裏側の様子や、本番前の真剣な姿などをたっぷりと見られる。（modelpress編集部）
【出演者】
NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
【演出】
松本潤・大倉忠義
※永瀬廉の本編への出演はなし
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ・SixTONES・Snow Man…総勢13組が豪華集結
◆「WE ARE」Netflixで独占配信決定
4月10日に東京ドーム、5月29日、5月30日に京セラドーム大阪で開催した、「WE ARE！Let’s get the party STARTO！！」 （読み方：ウィーアーレッツゲットザパーティスタート）。演出を松本潤、大倉忠義が担当し、総勢14組・75人が出演。3公演で14万5千人を動員した巨大イベントがNetflixで世界独占配信されることが決定した。
◆「WE ARE！ Let’s get the party STARTO！！」
【出演者】
NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
【演出】
松本潤・大倉忠義
※永瀬廉の本編への出演はなし
【Not Sponsored 記事】