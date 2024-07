津軽三味線奏者 上原梅弦の演奏も！きたかんFestival2024

グルメや各種ステージで北関東の魅力を発信する「きたかんFestival2024」を2024年8月10日(土)、11日(日)の両日、高崎市のGメッセ群馬にて入場無料で開催します。

きたかんFestival2024

グルメや各種ステージで北関東の魅力を発信する「きたかんFestival2024」を2024年8月10日(土)、11日(日)の両日、高崎市のGメッセ群馬にて入場無料で開催!

10日12時から、北関東3県のFMラジオ局のパーソナリティが公開生放送を行うほか、安中市出身の津軽三味線奏者、上原梅弦さんによる演奏やチアダンスショーなどもステージを彩ります。

11日は、元体操のおにいさんの小林よしひささんや3県出身の芸能人、ご当地キャラなどがステージを盛り上げます。

出展ブースでは群馬県はもちろんのこと隣県からの出展や群馬の情報誌「月刊Deli-J(デリジェイ)」で紹介した店も並びます。

屋外には多くのグルメが楽しめるキッチンカーも並び、情報もグルメもエンタメも盛りだくさんなイベントです。

共催 : Gメッセ群馬/株式会社上毛新聞社

企画・運営: 上毛新聞TR

