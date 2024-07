ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年7月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年7月は、ポケモンのフェイスを大きくデザインした巾着型のバニティポーチや収納ボックス、トートバッグがラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアム巾着バニティポーチ

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約22×16×20cm

種類:全3種(ピカチュウ・ニャオハ・ヤドン)

ポケモンのフェイスが大きくデザインされた巾着型のバニティポーチ。

ピカチュウ・ニャオハ・ヤドンの3種がラインナップされます。

物がたくさん入るので、お気に入りの雑貨をまとめるのに便利です☆

ポケットモンスター プレミアム窓付収納ボックス

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約38×25×25cm

種類:全2種(ピンク、グリーン)

正面にクリア窓が付いている便利な収納ボックス。

一目で中身を確認できるのが嬉しいポイントです。

蓋の部分にもポケモンがデザインされており、上部のファスナーで開閉できるので、中身が散らかりません☆

ポケットモンスター プレミアムクリアポケット付トートバッグ

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約30×5×38cm

種類:全2種(青、水色)

正面にクリアポケットが付いているトートバッグ。

みずタイプをもつポケモンがデザインされています。

涼しげで、爽やかなアートが魅力です☆

ポケモンたちの姿がデザインされた、普段使いできるグッズ3種が登場。

セガプライズの「ポケットモンスター」グッズは2024年7月より、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です☆

