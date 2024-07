広嶺山活性化プロジェクト！「セトレハイランドヴィラ姫路」リニューアルオープン

ホテル「セトレハイランドヴィラ姫路」は、滞在中に宿泊者の方々に特別な体験やサービスをお届けできるようエントランス・ロビー・レストラン・大浴場を改装し、2024年7月19日にリニューアルオープンしました。

「セトレハイランドヴィラ姫路」リニューアルオープン

姫路セントラルパークから一番近い飲み物やおつまみなどが食べ放題のオールインクルーシブホテル。

ここでしか出来ない過ごし方を充実させました。

より一層、子供の遊びも、大人の癒しも満たせるホテルに生まれ変わりました。

「広嶺山の活性化プロジェクト」と題して、広嶺山にたくさんの人が訪れてもらえる仕掛けをつくり、広嶺山が活性化するよう、ホテル内にワクワクする体験型コンテンツを順次増設していく予定です。

■リニューアルの背景

今回は、お客様の満足度を上げるために滞在中にお過ごしいただく場所をリニューアルしました。

森のめぐみをいちばん近くで感じている私たちだから、広嶺山の森を豊かにする「仕掛け」をどんどんホテルに作っていきたいと思っています。

そうすることで、たくさんの人々が広嶺山を訪れ、山が整備され活性化されるようになると考えています。

播磨平野が一望できるテラスやカフェ、世界初のサウナなどココロ踊るコンテンツをたくさん作っていきます。

■「セトレハイランドヴィラ姫路」改装概要

STEP1. エントランス

みなさまをお出迎えするエントランスをリニューアルしました。

2008年開業以来、16年ぶりのリニューアルとなります。

木ルーバーをあしらったデザインに改装したエントランスの横には、ラウンジから一体となるテラス席を設け、より開かれた空間に生まれ変わりました。

ゆっくりとコーヒーを飲みながら、播磨平野の景色を楽しめます。

STEP2. ロビーラウンジ

SETRE開業以来初となる改修を行い、共用空間であるロビーラウンジをリニューアルしました。

播磨平野と瀬戸内海を見渡せるガラス張りの設計はそのままに、より景色を楽しみながらくつろげる空間へと生まれ変わりました。

今回、お客様がホテルでの滞在中に過ごすラウンジスペースとして移り変わる景色とともに過ごす時間が、より彩り豊かに心に残るようにという想いから、ロビーラウンジの内装を一新しました。

ホテルに足を踏み入れた瞬間から気持ちが華やぎ、心からのリラクゼーションを体験していただける空間へとリニューアルしました。

今後は市民のコミュニケーションスペースとしても活用していきます。

絶景を目の前に過ごすことの出来る宿泊者専用フリーラウンジでは、滞在中自由にお過ごしいただけるようにゆったりとくつろげる木目を基調としたスペースに仕上げました。

全30種類のコーヒー、ソフトドリンクやアルコール、おつまみなどを楽しめます。

ここでしか、味わえない贅沢な時間と地域を感じる宝物をお届けします。

STEP3. レストラン

様々なシーンでお使いいただけるよう、オープンスペースだったレストランから個室メインのレストランに生まれ変わりました。

ご家族、ご友人との会食からビジネスシーンでの利用まで多目的に活用できるようになり、より居心地の良い空間となりました。

STEP4. 大浴場

大浴場は、景色や夜景をより楽しめるようリニューアルしました。

地上300mからの眺めは、世界遺産・姫路城はもちろん、遠く瀬戸内海の島々まで「播磨平野」を一望でき、ゆったりとした寛げる空間となりました。

【ホテル『セトレハイランドヴィラ姫路』について】

播磨平野を愛でる広嶺の杜に抱かれた和のオーベルジュ。

姫路の街の奥座敷、広嶺山にたたずむ癒しの絶景宿は、深い森の息吹に包まれた別世界。

地上300mからの眺めは、世界遺産・姫路城はもちろん、遠く瀬戸内海の島々まで「播磨平野」を一望できる、まさに絶景です。

五感を潤す過ごしの空間、地元姫路の旬を味わう体に優しい料理など、森の自然の中で過ごす 異日常をお過ごし頂けます。

〒670-0891 兵庫県姫路市広嶺山224-26

TEL. 079-284-3010(代表)

https://www.hotelsetre.com/himeji/

※火曜・水曜定休日(祝日・夏期・年末年始を除く)

