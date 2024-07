TUBE × DA PUMPのコラボ曲などが初登場！歌詞注目度ランキングはNiziUが2週連続で1位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、7月18日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、NiziUの「RISE UP」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2024年7月24日にリリースされる1st EP『RISE UP』タイトル曲であり、TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』OPテーマだ。MVのTeaser動画からは、今作のMVが渋谷や新宿で撮影されていることが読み取れ、NiziUとして初めて日本で撮影されたMVとしても大きな話題を呼んでいる。これまでのNiziUとは一味も二味も違う、ダークでクールな表情と、一糸乱れぬダンスも必見。まさに彼女たちの新境地を感じることができるMVとなっている。

2位には、Official髭男dismの「Sharon」がランクイン。2024年7月24日にリリースされるニューアルバム『Rejoice』収録曲であり、杉野遥亮が主演のドラマ『マウンテンドクター』(カンテレ・フジテレビ系)主題歌だ。ドラマプロデューサー・近藤匡は、「凄まじい高揚感とワクワク感を抱かせ、ドラマの世界観に寄り添ってくれて、見た人を世界の中心に連れて行ってくれるアーティストに主題歌をお願いしたいと強く思いました。それが私にとってはOfficial髭男dismさんであり、Official髭男dismさん以外は考えられませんでした。素晴らしい主題歌です」とコメントしている。

4位と6位には、ゆずの「図鑑」と「伏線回収」がそれぞれランクイン。いずれも2024年7月31日にリリースされるニューアルバム『図鑑』の収録曲だ。新曲「伏線回収」は、飯沼愛が主演のドラマ『南くんが恋人!?』(テレビ朝日系)主題歌で、軽快なギターサウンドとキャッチーなメロディが印象的な令和のサマーチューン。もともと北川悠仁が制作期間中につくって存在していた楽曲の欠片を、主題歌オファーを受けて本格的に着手。ドラマの内容や脚本を読み込んだ上で、歌詞の書き下ろしを含め楽曲全体を仕上げて提供した。

5位には、accessの「arc jump’n to the sky」が初登場。2024年7月21日にリリースされるニューシングルであり、『ウルトラマンアーク』OP主題歌。ヒーローの熱い思いを歌った疾走チューンに仕上がっている。accessは同曲について、「2024年に、夢を見る事、想像する事を力にするアークにすごく共感し、その気持ちをそのまま曲にしました。『ウルトラマン』へのリスペクトとポジティブな気持ちを感じてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

9位には、TUBE × DA PUMPの「真夏のじゅもん」が初登場。2024年8月7日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。ラテンとダンスミュージックを融合させた楽曲はどこまでも“夏一色”。DA PUMPメンバー振り付けによるキャッチーなダンスとも相まって、真夏に映える、ライブ受けすること間違いなしの作品となっている。

【2024年7月18日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 RISE UP/NiziU2位 Sharon/Official髭男dism3位 絶対アイドル辞めないで/=LOVE4位 図鑑/ゆず5位 arc jump’n to the sky/access6位 伏線回収/ゆず7位 DiVE !N/ROF-MAO8位 思い出をかけぬけて/My Hair is Bad9位 真夏のじゅもん/TUBE × DA PUMP10位 インパーフェクト/CHiCO