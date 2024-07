セガプライズより、ディズニー&ピクサー作品のキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 ハム スーパーラージぬいぐるみ お座りポーズ ふわりVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 ハム スーパーラージぬいぐるみ お座りポーズ ふわりVer.

登場時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約30×32×44cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『トイ・ストーリー』に登場する「ハム」

かわいらしい姿で人気を集める「ハム」の様々なプライズがセガより展開されています!

今回登場するのは、お座りポーズの「ハム」をデザインしたぬいぐるみ。

ふわっとした生地を使った、癒やされ度満点な触り心地が特徴です。

お腹には貯金箱らしいフタがあるのもポイント。

ボリュームあるスーパーラージサイズで、存在感も抜群です☆

ふわっとした生地でできた「ハム」のぬいぐるみが、お座りポーズでラインナップ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 ハム スーパーラージぬいぐるみ お座りポーズ ふわりVer.は、2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

