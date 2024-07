ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はユーモラスな『トムとジェリー』のイラストを使用した、2つの形が楽しめる2wayクッションを紹介します!

ベルメゾン『トムとジェリー』2つの形が楽しめる2wayクッション

価格:3,990円(税込)

サイズ:円形時 約35×35×15cm、ダイカット時 約38×24×15cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

2つの形で楽しめる『トムとジェリー』デザインの2wayクッションがベルメゾンに登場。

『トムとジェリー』誕生85周年の記念アートを使用した、ファスナー開閉で2つのデザインが楽しめるクッションです!

※形状を変える際はビーズをトントンと落とすように流し込むとスムーズにできます

用途や気分に合わせて、印象の異なるデザインを楽しむことができます。

円形のときは大きく書かれた「85」の文字に、「トム」と「ジェリー」のユーモラスな姿が。

リビングでもソファの上でも、コンパクトに使える形です☆

ダイカットに形を変えると、ガチャガチャの景品になったキャラクターたちの楽しいイラストデザインがお目見えします。

クッションには粒状のビーズが入っており、程よい弾力が気持ちいい。

側地にはマイクロファイバー生地を使い、伸縮性があってやわらかな肌触りです!

異なる2つのデザインを楽しめる『トムとジェリー』生誕85周年アートを使ったクッション。

「2つの形が楽しめる2wayクッション」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

