£µ£°Âå¤«¤é»Ï¤á¤ëàÏ·²½Í½ËÉ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Áá£±Æü£²²ó¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÚÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¡ª¡¡¥×¥ì¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦±Ê°æÀµÉ§»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´ë²è¡£º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡ÈÏ·²½Í½ËÉ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÇº¤ß¡ÛºÇ¶áÂÎ¤ÎÀá¡¹¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·²½Í½ËÉ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê£µ£°ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û´µÉô¤ò»Ø¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯²¡¤·¡¢²¹¤á¤Æ¤«¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¼ê¼ó¡¢É¨´ØÀá¡¢Â¼ó¡¢¹øÁ´ÂÎ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÀá¡¹¤¬ÄË¤¤¤ÈÃ²¤¯£É£Ô´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¡£
¡¡²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Î³Æ²ÄÆ°°è¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ°ºî¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÎ¤¬¥µ¥Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢»Ø¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤ò·Ú¤¯£±£°ÉÃÄøÅÙ²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´µÉô¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡´µÉô¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¼ê¼ó¤ò²ó¤·¡¢É¨¤äÂ¼ó¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤¹¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤é¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²óÀû¡Ê¤«¤¤¤»¤ó¡Ë±¿Æ°¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÓ¤ò²óÀû¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒÊý¤º¤Ä²ó¤¹¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÊÒÊý¤º¤Ä¤ÎÏÓ¤òÁ°²ó¤·¡¢¸å¤í²ó¤·¤ò³Æ£µ²ó¤È²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾ÏÓ¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÆ±Êý¸þ¤Ë²ó¤¹¤è¤ê¡¢ÊÒÊý¤º¤Ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬²ÄÆ°°è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é±¦¼ê¤ÏÁ°²ó¤·¡¢º¸¼ê¤Ï¸å¤í²ó¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëº¸±¦ÈóÂÐ¾ÎÆ°ºî¤ò£µ²ó¡£ÏÓ¤Î²óÀû¤òº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤ËÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÇ¾¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÈÇ¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò£±Æü£²²ó¡¢Æü¡¹¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë¤Ï²óÀûÆ°ºî¤äº¸±¦ÈóÂÐ¾ÎÆ°ºî¤¬¿ôÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ï·²½ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤êÇ¾¤â³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£