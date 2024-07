ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ゆるっとリラックスして履くことができる「ゆるここパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール/ティンカー・ベル」ゆるここパンツ

© Disney

価格:各2,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

ウエスト:後ろゴム

前:左右ポケット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ストレッチが効いた綿混素材のルームパンツ。

柔らかくて心地良い生地感で、ウエストは後ろゴム仕様でラクチンです!

寝転がっても快適で、下着のラインを拾わない絶妙なシルエットとゆるさが魅力的。

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス(チャコール)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのルームパンツ。

チャコールが落ち着いた色味で、大人っぽく履くことができます。

© Disney

両サイドのポケット部分に靴やパンツ、手などの「ミッキーマウス」のアイコンモチーフ入り☆

赤や黄色などの「ミッキーマウス」らしいカラーのプリントがアクセントになっています。

© Disney

左裾にはサイン風のロゴがプリントされています。

チップ&デール(マスタード)

© Disney

「チップ&デール」デザインのルームパンツ。

軽やかな雰囲気を演出してくれるマスタードカラーがセレクトされています☆

© Disney

ポケットに登ろうとしている「チップ」と「デール」のプリントがあしらわれ、「デール」は後ろ姿なのもかわいさ満点です。

「チップ」と「デール」の下にはどんぐりも!

© Disney

左裾にはポップなタッチでロゴがデザインされています。

『ピーター・パン』ティンカー・ベル(ラベンダー)

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのルームパンツ。

華やかなラベンダーカラーは、どのようなトップスとも相性が抜群です。

© Disney

両サイドのポケットには、妖精の粉「ピクシーダスト」がプリントされ、上品な雰囲気☆

プリントがさりげないのもポイントです。

© Disney

左裾部分には「ティンカー・ベル」のシルエットをプリント!

ロゴやお花などもプリントされています。

ボトムとしてTシャツと合わせたり、レギンス代わりにワンピと合わせたりと、大活躍間違いなしの一着。

ゆるっとリラックスして履くことができる、ディズニーデザイン「ゆるここパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー、チップ&デール、ティンカー・ベルの3種展開!ベルメゾン ディズニー「ゆるここパンツ」 appeared first on Dtimes.