ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、毎日のショーツでこっそりと骨盤ケアができる「骨盤サポートショーツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニーマウス/くまのプーさん」骨盤サポートショーツ

価格:各1,980円(税込)

サイズ:M、L、LL、3L

適応サイズ(ヒップ):【M】87〜95、【L】92〜100、【LL】97〜105、【3L】102〜110cm

はきこみ丈:ふかめ丈

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

無理なく履けて、一日中快適な骨盤サポートショーツ。

おへそ下まですっぽりと包み込む深ばきタイプで、ワンポイントのキャラクタープリントに癒やされます!

パワーネットやギャザー、肌触りなどこだわりもたっぷりと詰まっているのも魅力的。

デザインは「ミニーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップされています。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのショーツ。

淡いピンクを基調にした、ガーリーな一枚です☆

「ミニーマウス」のお顔はシルエットで表現され、かわいいタッチのロゴもプリントされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのショーツ。

ネイビーを基調にした、シンプルに履くことができるショーツです。

水彩タッチで描かれた「くまのプーさん」が、レモンからひょっこりとお顔を出しています☆

それぞれウエストと脚口は身生地折り返しで締めつけやくい込みを軽減。

安心感のある履き心地です!

後ろ中央のギャザーでフィット感もアップ。

後ろ内側には履くだけで骨盤をケアしてくれる、ソフトサポート力のパワーネットが使用されています。

身生地は肌ざわりの良い綿混ストレッチ素材になっています。

「骨盤ケアは苦しい」を解消してくれる、深ばきタイプのインナーウェア。

毎日のショーツでこっそりと骨盤ケアができる「骨盤サポートショーツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

