ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、洗面所の生活感をサッとカバーできる、ディズニーデザイン「目隠し歯ブラシ&チューブスタンド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「目隠し歯ブラシ&チューブスタンド」

© Disney

価格:3,490円(税込)

本体サイズ:幅約22.2、奥行約6、高さ約21.2cm

内寸サイズ:歯ブラシホルダー部: 幅約0.8×奥行約1.5×高さ約17cm(1つあたり)

チューブホルダー部:幅約7.5cm×奥行約4.4cm×高さ約5.2cm

収納可能数:【歯ブラシ】5本、【歯磨き粉チューブ】2本

主材:【本体・トレー】ABS樹脂、【底面キャップ】シリコーン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

歯ブラシを最大5本、チューブ入りの歯磨き粉もまとめて収納できるスタンド。

使わない時やお客様が来た時には、ひっくり返すと「ミッキーマウス」の柄に!

淡いトーンでプリントされた「ミッキーマウス」の柄が、洗面所を清潔感のある空間にしてくれます。

© Disney

カラーは、どのような雰囲気の洗面所にもマッチする「ホワイト」と、

© Disney

シックでスタイリッシュな「ブラック」の2色展開です。

どちらもシンプルな色合いで、とってもオシャレ☆

© Disney

洗面所の蛇口横にも置ける薄型タイプなのもうれしいポイント◎

サッと手軽に目隠しができ、見た目もすっきり!

洗面所の生活感をサッとカバーできる、ディズニーデザイン「目隠し歯ブラシ&チューブスタンド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡いトーンのミッキーアート入り!ベルメゾン ディズニー「目隠し歯ブラシ&チューブスタンド」 appeared first on Dtimes.