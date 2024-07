ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターをイメージしたカラーリングが可愛い、ディズニーデザイン「まるみがやさしいキャラクターイメージのソファー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「まるみがやさしいキャラクターイメージのソファー」

© Disney

価格:40,900円(税込)

※別途、7,150円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:幅122、奥行82、高さ81(座面高42)cm

主材:【張地】ポリエステル、【芯材】木枠、【座面中身】ウレタンフォーム・チップウレタンフォーム・ウェービングテープ・S字バネ・ポリエステルわた、【クッション中身】シリコンフィル、【脚部】天然木(ユーカリ材(ウレタン樹脂塗装))

付属品:クッション2個(35×35cmサイズ)

製品重量:27kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

大人っぽい雰囲気ながらもキャラクターらしさを表現した、こだわりデザインのソファー。

まるみを帯びたフォルムが優しい印象で、張地は落ち着いた色味でインテリアに馴染みやすくなっています!

しっかりと厚みのある座面は座り心地も◎

刺繍が施されたクッションが2個付いてきます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのソファー。

赤×黒×黄色の「ミッキーマウス」をイメージしたカラーリングがファン心をくすぐります☆

赤のソファーはインテリアのアクセントにもなりそう!

© Disney

クッションには「ミッキーマウス」の横顔シルエットとロゴの刺繍があしらわれています。

黄色い生地に茶色の刺繍が映えてオシャレ!

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのソファー。

清潔感のある爽やかなカラーリングで上品な雰囲気です☆

ソファーを置くだけでお部屋の中がより明るくなりそう。

© Disney

クッションには「ドナルドダック」のお顔のシルエットとロゴの刺繍をオン◎

大きく開けたお口が印象的です。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのソファー。

深めのブラウンが基調のシックなテイストで、座面のアイボリーで「チップ」と「デール」のお腹の色を表現しています。

クッションには「チップ」と「デール」の背中の縞模様も☆

© Disney

クッションにはロゴと木の実モチーフの刺繍が付いています。

ロゴはコロンとした柔らかいタッチで表現!

ユニークなソファーは来客時に褒められそう。

キャラクターをイメージしたカラーリングが可愛い、ディズニーデザイン「まるみがやさしいキャラクターイメージのソファー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

