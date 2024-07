懐かしくて新しい『ニューレトロ』なトムとジェリーとその仲間たちをコンセプトにした「トムとジェリー なかよし商店 POP UP SHOP」にて、レトロなデザインが可愛い食器シリーズが7月26日(金)より先行販売される。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けているアニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気だ。

そんな『トムとジェリー』の新商品は、缶型グラス、コースター、汁椀茶碗セットの、すべてそろえると、食卓が一気にレトロポップな雰囲気になる3種類。カラフルで独特な色遣いと、ストレートなロゴの入り方が、年配の方にはどこか懐かしく、若い方にとってはポップで新しい印象を与えてくれるので、幅広い年齢層が楽しめるアイテムとなっている。ぜひこの機会に食卓を『トムとジェリー』で彩ってみては。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)