人気の英語インフルエンサー・Mayu氏が、初めて留学した際に驚いたこと。それは「ネイティブは超簡単な英語で話している」ということでした。現地の人が実際に使っているのは、be、have、do、getなど、中学で習うものばかりだったのです。それでも多くの日本人が「英語の意味がわからない」「英語で言えない」となるのは、ただ動詞の使い方や表現を知らないだけ。Mayu氏、Forrest Baker氏の共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、今回は「take」の使い方を紹介します。

<前回記事>何かと便利な動詞「make」…ネイティブが日常会話で使う「〜を作る」以外の意味【一覧】

「take」:ひと言でいえば〈自分の元に取る〉イメージ

[図表1]「take」のコアイメージ イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「take」の定義

【定義 杙って行く、連れて行く

〈例文〉You can take my iPad with you for the ride.(ドライブに私のiPad持って行っていいよ。)

〈例文〉Can you take me to the nearest station?(最寄駅に連れて行ってくれますか?)

〈例文〉You can’t take food in there.(そこに食べ物は持ち込めません。)

【定義◆杣茲襦

〈例文〉That guy took my purse!(あいつが私の鞄を取りました!)

【定義】(時間など)を必要とする、がかかる

〈例文〉It took me five days to translate this document.

= It took five days for me to translate this document.(この書類を翻訳するのに5日かかった。)

【定義ぁ枉茲辰討い、利用する

〈例文〉Let’s take the subway.(地下鉄に乗ろう。)

【定義ァ杣ける、引き受ける

〈例文〉What classes are you going to take next semester?(来学期はどの授業を取る予定なの?)

〈例文〉I’ll take it from here.(ここからは私が引き受けます。)

【定義Α曄兵命拭砲鮖る

〈例文〉You can’t take pictures of this piece.(この作品の写真を撮ってはいけません。)

【定義А曄別瑤覆鼻砲鮴櫃襦Πむ

〈例文〉I had a headache, so I took some painkillers.(頭が痛かったから、鎮痛剤を飲んだ。)

【定義─杣け取る、捉える

〈例文〉Don’t take it personally, but I don’t like your mom’s cooking.(気を悪くして欲しくはないんだけど、君のお母さんの料理はあまり好きじゃないんだよね。)

[図表2]お持ち帰りtakeoutの正しい使い方 イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「take off」は「突然人気が出る」という意味も。takeを使った句動詞*

(*2語以上で一つの動詞の役割を果たす語句のこと。「動詞+副詞」「動詞+前置詞」「動詞+副詞+前置詞」の3パターンがある。)

[図表3]本稿で使われている記号 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆take sth/sb along(〜を一緒に連れて行く、持って行く)

⇒Take your sister along when you go to the store today.(今日お店に行くとき、妹ちゃんも連れて行って。)

◆take sth apart / take apart sth(〜を分解する)

⇒If your computer is broken, you can take it apart and try to find what’s wrong.(もしパソコンが壊れてるなら、分解して、原因が何かを突き止められるよ。)

◆take sth away / take away sth(〜を取り上げる、持ち去る)

⇒My little cousin was hitting his sister with his toy, so I took it away.(いとこが彼の妹をおもちゃで叩いていたので、私はそれを取り上げた。)

◆【超重要】take sth back / take back sth:

舛鯤屬后¬瓩后∧嵒覆垢襦

⇒I have to take these books back to the library.(図書館にこれらの本を戻さなきゃいけない。)

◆舛鯏渦鵑垢襦

⇒You can’t take back something that you’ve already said.(既に言ったことは撤回できない。)

◆take sth in / take in sth(〜を理解する、受け入れる)

⇒She was talking so fast it was hard to take in everything she said.(話すのが速すぎて、彼女が言ったこと全てを理解するのは難しかった。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆take off:

[ノΔ垢

⇒The plane took off at 5:45 a.m.(飛行機は午前5:45に離陸した。)

突然人気が出る、あっという間に広まる

⇒Her new YouTube channel has really taken off.(彼女の新しいユーチューブチャンネルは急に伸びた。)

◆【超重要】take sth off / take off sth:

舛鮹Δ亜△呂困后

⇒You have to take off your shoes before you walk on a tatami floor.(畳を歩く前に靴を脱がなくてはならない。)

◆舛傍戮澆鮗茲襦

⇒When there’s a holiday on Thursday, I always take off Friday so I have a four-day weekend.(木曜日が祝日のときはいつも金曜日に有給を取って、4連休にする。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆take on sth / take sth on(〜を引き受ける、しようと決める)

⇒I think I took on more than I could handle when I accepted this promotion.(この昇進を受け入れた際に、自分ができること以上の仕事を受けてしまったと思う。)

◆take sth out / take out sth:

舛鮗茲蟒个后∋ち出す

⇒You have to take everything out of your pockets when you go through security at the airport.(空港の保安検査場を通るときは、ポケットの中身を全部出さなきゃいけない。)

◆舛魄き出す

⇒Oh whoops, my wallet’s empty. Do you mind if we stop by an ATM so I can take some money out?(あ、やばっ。財布にお金ないや。お金を引き出すためにATMに寄ってもいい?)

◆take sb out(〜とデートする、〜を連れ出す)

⇒I took my mom out for dinner on Mother’s Day.(母の日には母をディナーに連れて行った。)

◆take A out on B(BにA〔怒りなど〕を向ける)

⇒Even if you have a bad day, it’s not fair to take it out on your family.(ついてない日だったとしても、家族に当たるのは妥当ではない。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆take sth over / take over sth(〜を引き継ぐ)

⇒I’m so glad a new manager took over our department. Things are running so much better now.(新しいマネージャーが私たちの部を引き継いでくれて嬉しいよ。今のほうが全て上手く回ってる。)

◆take up sth:

舛鮴蠅瓩襦◆幣貊蝓砲鮗茲襦

⇒This new couch takes up too much space in our living room.(この新しいソファーはリビングのスペースを取りすぎてる。)

◆舛鮖呂瓩襦

⇒I want to get in better shape, so I’m thinking of taking up tennis.(もっと体を鍛えたいから、テニスを始めようと思ってる。)

◆take sb up on sth(誰かの〜を受け入れる)

⇒Tom offered to tutor me, and I think I might take him up on it.(トムは私に個人指導をすると言ってくれたので、受けようかと思ってる。)

「休憩する」は「take a break」。「take」を使った慣用句

◆【超重要】take a break(休憩する)

⇒We’ve been working hard all morning. We should take a break.(私たちは午前中ずっと働き詰めだから、休憩しよう。)

◆take a seat(座る)

⇒You can take a seat anywhere.(どこでも座れるよ。)

◆【超重要】take advantage of sth/sb(〜を利用する)

⇒Grace takes advantage of her boyfriend and always makes him buy her expensive things.(グレースは彼氏を利用して、いつも高いものを買わせてる。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆take advice(アドバイスを受ける)

⇒I’m glad I took your advice!(あなたのアドバイス通りにして良かった!)

◆take five(一休みする)

⇒Alright guys, let’s take five.(皆、一旦休憩しよう。)

take it(我慢する、耐える)

⇒I thought I could handle two extra classes this semester, but I can’t take it. I’m gonna drop one.(今学期はいつもより2クラス多く取れるかと思ったけど、もう限界だ。一つは諦めるわ。)

◆take part in sth(〜に参加する)

⇒I take part in an English conversation class every week.(私は毎週英会話の授業に参加している。)

◆【超重要】take oneʼs time(ゆっくりする)

Forrest:Sorry I’m running a little late!(ごめん、ちょっと遅れる!)

Mayu: Take your time. I’m just chilling.(ゆっくりでいいよ。ダラダラしてるだけだから。)

【著者】Mayu

国際基督教大学(ICU)卒。英検1級、TOEIC990点、TOEFL110点取得。高校3年時に、1年間ニュージャージー州に留学。大学では、言語教育とメディア・コミュニケーション・文化を二重専攻し、専門性を高めるため、アメリカのバーモント州に1年間の交換留学をする。現在は英語や留学についての情報をSNSで発信する傍ら、英語講師をメインに通訳や翻訳家としても活動。

【著者】Forrest Baker

アメリカ出身。ミドルベリー大学にて言語学を中心に日本学を専攻。在学中、国際基督教大学(ICU)に留学。日本語にどっぷりハマり、日本学の学位をもって卒業。卒業後は英語教育に2年間従事し、現在は日本で暮らしながら国際関係の仕事・翻訳業務に携わっている。2017年より日本在住。極度の言語オタク。