¸½Ìò15Ç¯ÌÜ¤Ø¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¡ª¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Ä¹²¬Ë¾Íª¤¬¥Ó¡¼¥Á¥È¥ì¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Çº£½©³«Ëë¤Î¡ÖSV¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÄ¹²¬Ë¾Íª¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2024¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½¼¼Â¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£6·î°Ê¹ß¡¢Äê´üÅª¤Ë´ØÀ¾¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥Ó¡¼¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤äÇØÃæ¤ò¶¯²½Ãæ¡£¥Á¡¼¥à¤¬·Ç¤²¤ë¿·¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö½éÂåÇÆ¼Ô¡×¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤À¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤«¤é8Ç¯¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡·üÌ¿¤ËÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¤Ä¤µ¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ëÂ¤ÎÎ¢¤ä¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ä¡£6·î²¼½Ü¡£Ä¹²¬¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º½¤Î¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤â¤â¾å¤²¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¥Ð¥ì¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡£Çß±«¤Î¹ç´Ö¤ÎÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡5·î¤Î¹õÏÉ´úÁ´ÆüËÜÃË½÷ÁªÈ´Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ç6·îËö¤ÎV¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°À¾ÉôÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê33¡Ë¤äÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ï¸ÄÊÌÄ´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£7·î25Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹²¬¤â´ØÀ¾¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢2Ç¯Á°¤«¤é»Õ»ö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Îº´Æ£µÁ¿Í¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥·¥å¡¼¥º¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤¤¤ÆÆ°¤±¤ë²°Æâ¤Î¥³¡¼¥È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤º½¤Î¾å¤Ç¤ÏÆ°¤¤Î¥¨¥é¡¼¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¡£ÂÎ¤ËÀµ¤·¤¤Æ°¤¤ò³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëº½¤È³ÊÆ®¤·¤¿Ä¹²¬¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÂÎ°é´Û¤ËÄ¾¹Ô¡£¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤Ç¡¢¥³¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÎý½¬¤ÇÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É22»î¹ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»î¹ç¤Î·×24»î¹ç¡Ê90¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤Î2ËçÂØ¤¨¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿22¡Á23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉ¨¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï16¡Á17Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Î¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Ç²ÝÂê¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÇÜÁý¤Î44»î¹ç¤È¤Ê¤ëÄ¹Ãú¾ì¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¸Å½ý¤ÎÉ¨¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î½õÁö¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ê¤É½Ö»þ¤Î½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇØÃæ¤äÂÎ¢¡¢»Ø¤òÃæ¿´¤Ë¶¯²½¡£¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¤Î»Ø¤¬»È¤¨¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ÆµÛ¤Î»ÅÊý¤Ë¤âÃí°Õ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÉô°Ì¤Ë¡ØÀµ¤·¤¯¿À·Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¡Ö¿·¤·¤¤Ä¹²¬Ë¾Íª¤ò¡×
¡¡º£²Æ¤âÄê´üÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤´¶³Ð¡×¤ò¿¤Ó¤·¤í¤ÈÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â²þÁ±¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï²¼È¾¿È¤ÈÇØÃæ¤ÎÆ°¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¶ÚÎÏ¥Ù¡¼¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¿·¤·¤¤Ä¹²¬Ë¾Íª¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ä¹²¬¤ÎÉ½¾ð¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Ê²½¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£ºòÆü¤è¤êº£Æü¡¢º£Æü¤è¤êÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤Ø¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤Î¡ÖºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡×¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÄ¹²¬Ë¾Íª¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í
2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆÀÅÀ¥ê¡¼¥°10°Ì
Ä¹²¬Ë¾Íª¡Ê¤Ê¤¬¤ª¤«¡¦¤ß¤æ¡Ë1991Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£3»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢»³ÀîÅìÉô¾®2Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£»³ÀîÃæ¤«¤éÅì¶å½£Î¶Ã«¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡£2009Ç¯¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¤é¤ÈÅö»þ¤Î¡Ö¹â¹»3´§¡×¤òÃ£À®¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¹â¹»À¸¥Á¡¼¥à½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ëµ×¸÷À½Ìô¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ê¸½SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ËÆþ¤ê¡£12¡Á13Ç¯¡¢15¡Á16Ç¯¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¸½V¥ê¡¼¥°¡¢24Ç¯½©¤«¤éSV¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Ç¯¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£18Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥â¥³¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬º¸É¨¤ÎÉé½ý¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ËÉüµ¢¡£23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î330ÆÀÅÀ¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯311¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯16¡¢¥µ¡¼¥Ö3¡Ë¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤Ï9°Ì¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤Î334ÆÀÅÀ¤Ë¼¡¤°10°Ì¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡£ÇØÈÖ¹æ1¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÃøÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»²²Ã
¥é¥°¥Ó¡¼¾¾ÅÄÎÏÌé¤é¤â
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Îº´Æ£µÁ¿Í¤µ¤ó¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢Ä¹²¬°Ê³°¤Ë¤â³Æ¶¥µ»¤ÎÃøÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢JT¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤«¤é¥®¥ê¥·¥ã¥ê¡¼¥°¤ÎAEK¥¢¥Æ¥Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ìâ°æ¤¢¤¡Ê23¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎSO¾¾ÅÄÎÏÌé¡Ê30¡Ë¤é¤â´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£