人気ダンス&ヴォーカルグループ「DA PUMP」の新シングルリリース記念イベントが、7月27日(土)、神戸ハーバーランド(神戸市中央区)のスペースシアターで開催されます。

DA PUMP(写真提供:神戸ハーバーランド)

このイベントは、7月24日に新シングル「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」が発売されるのを記念したもので、午後2時からと午後5時からの2回、ミニライブとハイタッチ会が行われます。

会場のスペースシアターは、神戸ハーバーランドセンタービル地下1階、地上3階吹き抜けの空間で、ミニライブは、商品購入の有無にかかわらず誰でも無料で観覧することができます。「優先観覧エリア」(イベント会場で商品を購入した人が対象)や、「キッズエリア」(商品購入者の中で就学前の子どもが対象)も設置されます。

ハイタッチ会は、イベント当日、特設販売ブースで対象商品を購入した人に参加券が用意されています(対象商品1枚購入につき1枚)。ブースでの商品の販売は当日午前10時からを予定しています(来場客の状況によっては前後する可能性あり)。

関係者は「参加にあたっては注意事項をよく読んでルールを守ってお楽しみ下さい!」と呼び掛けています。イベントの詳細や注意事項は、神戸ハーバーランド公式ホームページで確認できます。



なお問い合わせ先は、エイベックス カスタマーサポート(午前11時〜午後6時、土日祝除く)。メールは24時間受け付けで、営業時間内に順次対応するとのことです。