¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤Î¤í¤¤¡×¤Ë¤è¤êº£¸å¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò£Á£É¤¬à²òÀÏá
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¨¡¼¥¹£Æ£×¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤Î¡Ö¤Î¤í¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥±¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¤äÂåÉ½¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥±¥¤¥ó¤Î¤Î¤í¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥È¥Ê¥à½êÂ°»þ¤ËÌµ´§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é£Â¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï£±£²µ¨¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤ËÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤âÇÔÂà¤·¡Ö¤Î¤í¤¤¡×Àâ¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¡Ö£Ç£å£í£é£î£é¡×¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¥±¥¤¥ó¤Ïº£¸å¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤Èà¤¤¤¤¤¨á¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¥±¥¤¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤«¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢Æ¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£²¤½£Áª¼ê¸¢¤¬¤¤¤¤Îã¤ÇºÇ¶á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈàÁÇÄ¾á¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Á£É¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÁí¹çÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£¥±¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÁØ¤Î¸ü¤µ¤ä¥¹¥¥ë¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£