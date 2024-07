今週のUKアルバム・チャートは、エミネムの最新作、通算12枚目のスタジオ・アルバム『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』が初登場で1位に輝いた。スタジオ・アルバムではサード『The Marshall Mathers LP』(2000年)から連続10作目、ベスト盤『Curtain Call - The Hits』(2005年)を含めると11作目の全英NO.1アルバムとなった。

???? Congrats, Slim Shady ???? @Eminem accepts two Number 1 Awards - for hit single Houdini and his 11th Number 1 album in the UK, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ????



Read more: https://t.co/7y4YpZNQB6 pic.twitter.com/iMxPFBeeHy