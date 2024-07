¡ÈBREATHING TREES¡É¤â¡ª¡ÖLisn(¥ê¥¹¥ó)¡×POP UP SHOP

「Lisn(リスン)」のPOP UP SHOPが、阪急うめだ本店2階「きれいきれいスタジオ」にて2024年7月24日(水)〜2024年7月30日(火)に登場します。

「Lisn(リスン)」POP UP SHOP

会場 : 阪急うめだ本店2階 きれいきれいスタジオ

開催期間: 2024年7月24日(水)〜2024年7月30日(火)

営業時間: 10:00〜20:00

所在地 : 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

TEL : 06-6361-1381

URL :

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1243624_2067.html

POP UP SHOPでは、スギ、ヒノキ、クスノキ、ヒバの4種類の樹にフォーカスしたリスンの2024年新作シリーズ“BREATHING TREES”を中心に、これまでも人気の森林や白檀などをイメージした様々なウッディ系の香りを紹介します。

さらにそれらをセットにした今イベント限定のインセンスセットや、初めてインセンスを楽しまれる方におすすめのアイテムも多数登場します。

すでにリスンをご存知の方も、初めての方も、楽しめる内容です。

【イベント限定アイテム】

■商品名:WOODY ASSORTMENT

■価格 :3,630円(税込)

■内容 :インセンス15種 計30本(ガラスケース入り)、ホルダー1個

まっすぐに立ち並ぶスギをイメージした“BEGINNING”、包容力のあるヒノキをイメージした“CYCLE”、どっしりとそびえ立つクスノキをイメージした“WAITING”、厳しい環境に耐え抜くヒバをイメージした“HEARTBEAT”の“BREATHING TREES”シリーズ全4種に加え、森林や白檀など様々なウッディ系の香りとスタイリッシュなホルダーをセットしたPOP UP SHOP限定のインセンスセット。

■商品名:FRESH LINE/ENERGETIC LINE/CHIC LINE/LUXURY LINE/

NATURAL LINE

■価格 :2,200円(税込)※5種類全て同じ価格です。

■内容 :インセンス10種 計25本(ガラスケース入り)、ホルダー1個

リスンが提案する、様々な時間帯やシチュエーションに合わせて楽しめる香りのFEELING(FRESH/ENERGETIC/CHIC/LUXURY/NATURAL)ごとにセレクトした、POP UP SHOP限定のアソートメント。

