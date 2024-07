おしゃれさん御用達の「GANNI」がアダムエロぺとコラボ！瞬く間に完売した“伝説のトート”のカラーをアプデ

ファッションブランド「 ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ) 」と、デンマーク・コペンハーゲンを拠点とするファッションブランド「GANNI(ガニー)」がコラボレーション!オリジナルカラーのバッグが、ADAM ET ROPÉ全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて、7月24日(水)より販売スタートします。「GANNI for ADAM ET ROPÉ」の特別なバッグが登場個性とコントラストに溢れたスタイルセンスを、コペンハーゲンから発信している「GANNI」。

遊び心を効かせながらも、実用的かつ機能的なアイテムは、感度の高いおしゃれさんたちの注目の的となっています。「ADAM ET ROPÉ」でも、10年ほど前から同ブランドのアイテムをセレクトしており、今も変わらず絶大な人気を誇っているそうですよ。このたびそんな「GANNI」と「ADAM ET ROPÉ」の、アジアブランドでは初となるコラボレーションが実現。2023年に発売され、瞬く間に完売した伝説のトートバッグ2型が、ADAM ET ROPÉのオリジナルカラーでリバイバルしています。ほかでは手に入らない、特別なコラボバッグは見逃せませんね!収納力も機能性も◎のアイコニックなトート「【GANNI for ADAM ET ROPÉ】Recycled tech Tote」(税込3万3000円)は、ハンドル部分にGANNIのブランドロゴが入った、アイコニックなデザインが特徴。取り外し可能なショルダーストラップが付いているので、斜めがけすることもできます。500mlのペットボトルや長財布、大きめのポーチなども入る、見た目以上の収納力もうれしいポイント。シンプルながらもスポーティーな質感がアクティブな印象で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうですね。カラーは、ADAM ET ROPÉの2024年秋冬のシーズンテーマでもある「Harmonized(ハーモナイズド)」を表現。柔らかく落ち着いた雰囲気のベージュカラーが、ブランドロゴを引き立てています。ミニバッグはキャッチーなレオパード柄にも注目してかわいらしいミニサイズのトートバッグ、「【GANNI for ADAM ET ROPÉ】Recycled tech Mini Tote」(税込2万5300円)も要チェック。こちらはベージュカラーのほか、秋冬のGANNIを象徴するキャッチーなレオパード柄がラインナップしています。小さいサイズなので、主張が強めのレオパード柄でも、コーデに取り入れやすいのが魅力的。シンプルなスタイルの、おしゃれなアクセントになりますよ。「【GANNI for ADAM ET ROPÉ】Recycled tech Tote」と同じく、取り外しできるショルダーストラップ付きで、開口部は巾着仕様。お出かけの必需品をコンパクトに持ち歩きたい、旅行やテーマパークなど、さまざまなシーンで大活躍させちゃいましょ。早めのチェックが吉だよご紹介した「GANNI for ADAM ET ROPÉ」のバッグは、ADAM ET ROPÉ全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて、7月24日(水)より販売がスタート。オンラインでは、現在予約販売が開始されているようです。“伝説のトートバッグ”をリバイバルした特別なアイテムは、人気が集中しそう。気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。GANNI for ADAM ET ROPÉ 特設ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース