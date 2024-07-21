º£Æü21Æü¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡Åì³¤¤òÃæ¿´¤ËÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤â¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«
º£Æü21Æü(Æü)¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¡£°ú¤Â³¤¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¡£²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¡£
¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡¡Å¬ÅÙ¤Ê±öÊ¬Êäµë¤ò
º£Æü21Æü(Æü)¤âÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë½ë¤µ¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü(20Æü)¤ÈÆ±¤¸¤«¹¹¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ê¤Ç30¡î°Ê¾å¤Ç¡¢ÅìËÌ¤â¹¤¯¿¿²ÆÆü¡£Ê¡ÅçËßÃÏ¤ä»³·ÁËßÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢35¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤ä´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï35¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¡£Åì³¤¤òÃæ¿´¤Ë38¡îÁ°¸å¤È¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¤´Í½Äê¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¤ÆµÙ·Æ¤ò¡£¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥É¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÂÎ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å¬ÅÙ¤Ê±öÊ¬¤ÎÊäµë¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£Æü»±¤äË¹»Ò¤ÇÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼×¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÅà¤é¤»¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ
Ç®Ãæ¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢°ì»þÅª¤Ê¼º¿À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¡£°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ °ÂÁ´¤ÇÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢°ì»þÅª¤Ê¼º¿À¤Ë¤è¤ë¤Õ¤é¤Ä¤¡¦Å¾ÅÝ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÎ¾Â¦¤«¤é2¿Í¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢ ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¤ò10cmÄøÅÙ¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´Â¡¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÊÝÎäºÞ¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÉ½¶á¤¯¤òÁö¤ëÀÅÌ®¤ÎÄÌ¤ë¼ó¶Ú¤ä¤ï¤¤Î²¼¤Ê¤É¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤ ¿åÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä0.1¡Á0.2%¤ÎÇ»ÅÙ¤Î¿©±ö¿å(1ℓ¤Î¿å¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡Á2g¤Î¿©±ö¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î)¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢ÂÎÆâ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤¿¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÊä¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯°û¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÓÒÅÇ¤äÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±«±À¡¦Íë±À¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¤
º£Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤Ø±ä¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤Î½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤â¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤¤ª¤ê¥¶¥Ã¤È±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¡£
¾å¤Î¿Þ(È¯Íë³ÎÎ¨)¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é°ìÉô¤ÇÍë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãëº¢¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç±«±À¤äÍë±À¤¬Í¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õ¤¬µÞ¤Ë°Å¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤¿É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬¤¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀÑÍð±ÀÀÜ¶á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¡¢Íë±«¤Î²óÈò¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Àî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾åÎ®¤ä¼þÊÕ¤Ç¹ß¤Ã¤¿¶¯¤¤±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¿å°Ì¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
Áòµ·,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¿À»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
Ë¡Í×