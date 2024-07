日本では換金を目的とした金属の盗難が相次いでおり、鉄製の側溝のふたが盗まれたり、太陽光発電施所から銅線が盗まれたりする事件がこれまでに発生しています。こうした金属窃盗事件はアメリカでも増えていて、ニューヨーク・タイムズがその状況と原因を解説しています。Metal Thieves Are Stripping America’s Cities - The New York Times

港近くのソーラー発電所

ケーブル盗んでもアルミ線で銅線じゃないからカネにならんよって各種言語で書かれた看板あってウケる🤣 pic.twitter.com/oujXe4acjx— おしけん (@oshikenhalnatsu) July 9, 2024

https://www.nytimes.com/2024/07/09/us/copper-theft-heavy-metal.html警察庁へ取材した産経新聞によると、日本において警察が認知した2023年の金属窃盗事件は前年比5908件増の1万6276件だったとのこと。NHKは「統計を取り始めた2020年から3年で件数が3倍に増加した」と伝えており、金属窃盗事件が短い期間で急増していることがわかります。金属窃盗事件では特に銅線が狙われることが多く、太陽光発電所の中には「アルミニウムケーブルを使用している」と明示して窃盗を未然に防ごうとしているところもあるようです。2024年にニューヨーク・タイムズが調査したところによると、アメリカでは過去2年間でラスベガスだけで97万フィート(約296km)の電気配線が街灯から盗み取られており、中には街灯がともらなかったことに起因する自動車事故も発生しているそうです。カリフォルニア州ロサンゼルスでは半年で290以上の消火栓が消え去り、コロラド州デンバーではマーティン・ルーサー・キング・ジュニア記念碑から銅製のアート作品が盗まれ、カリフォルニア州カーソンのリンカーン記念公園墓地では、何者かが霊廟(れいびょう)の銘板と記念の盾から芝生に水をやる金属パイプまでも盗んでしまったそうです。金属窃盗は古くから行われている犯罪ですが、ニューヨーク・タイムズいわく「特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降から長引く経済不安と社会不安、そして金属(特に銅)の需要高騰が重なり、件数が急増した」と伝えています。銅はバッテリー駆動の自動車や近代的な電力網、人工知能やその他のテクノロジーに電力を供給するデータセンターの構築に必要であり、技術の進歩に伴ってその需要は増え続けています。コンサルティング会社で産業部門を担うカルティク・ヴァルール氏は「2024年から2年間かけて、世界的に1000万トンもの銅が不足すると推定されます。しかし、新しい銅鉱山の開発には10年以上かかるため、スクラップ銅の価値が高まっているのです」と述べ、銅が狙われている理由はその高い需要のせいだと解説しました。ニューヨーク・タイムズは「金属窃盗事件には、ある程度の専門知識が必要なはずです」と指摘しています。ロサンゼルスで消火栓を狙った犯人らは、消火栓から水が出ないようにするために細工していたとのことで、こうした知識や必要な道具をそろえた何者かによる犯行の可能性があるとの見方が有力です。盗難対策に自治体は頭を悩ませています。ロサンゼルス市議会のケビン・デ・レオン議員は、金属窃盗撲滅のためのタスクフォースの設立を推し進め、公共の場に置かれた銅像を先手を打って撤去し、倉庫に置き始めたそうです。レオン議員の選挙区だけでも年間6900件の銅線窃盗事件があったそうで、中には麻薬の提供と引き換えに窃盗を強要するような巧妙な犯罪組織が関与しているものもあったとのこと。レオン議員は「銅像撤去の決め手は、何者かが像の足首をノコギリで切ろうとしていた事件が発覚したことでした」と語っています。スクラップ業者も盗難対策に一役買っており、金属を持ち込む人の身元を確認し、買い取り履歴を逐一記録しているそうです。ミネソタ州のティム・ウォルツ州知事は、銅のスクラップを販売する業者にライセンスの取得を要請し、買い取った材料が合法的に入手されたということを証明しなければならないとする法案に署名し、規制を強化しようと試みています。金属窃盗による被害は甚大で、盗まれた金属の買い取り価格とは比較にならないほどの修理費がかかってしまうのが現状だそうです。例えば、銅製アートが盗まれたマーティン・ルーサー・キング・ジュニア記念碑の損害額はおよそ8万5000ドル(約1300万円)でしたが、この件で逮捕された容疑者いわく、販売で得られた利益はたった394ドル(約6万2000円)だったとのことです。