¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç²Î¤¦¡Ö²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¿Í¡×¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÇÆüËÜ¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯
¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷2¿Í¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBAJNA¡¡BEAT¡Ê¥Ð¥º¥Ê¡¦¥Ó¡¼¥È¡Ë¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÎÂçÈ¾¤ò¸øÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç²Î¤¦¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£2016Ç¯11·î¤Î·ëÀ®°Ê¹ß¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÈÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï100²ó°Ê¾å¡£²»³Ú¤ÇÎ¾¹ñ¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áº´Æ£Âç²ð¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ìî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Ð¥º¥Ê¡¦¥Ó¡¼¥È¤ÎÅÏÊÕËã·Ã¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¿åÃ«½ÓÎ¼¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬Î©¤Á¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï©¾åÀ¸³è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¡Ö¥¨¥¯¥Þ¥Ã¥È¥é¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤«¤é¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤ÇÊë¤é¤¹ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥À¥Ã¥«¤Ç¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò±Ä¤à¿åÃ«¤µ¤ó¤¬ÍÄ¾¯¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹»×¤¤¤ò²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥ó¥É¤Î·ëÀ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£¥Ð¥º¥Ê¡¦¥Ó¡¼¥È¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¿Í¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÏÆüËÜ¤Î²Î¤ò¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç²òÀâ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä°½°¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Î²Î»ì¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òºî¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Æ¥£¡¼¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÁª¼êÃÄ¤Î±þ±ç²Î¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶ÊÄ´¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤ä¹ÁÏÑ¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿Í¡¹¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¿Í¡¹¤Ø²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£