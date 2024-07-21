²æ¤¬»Ò¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥é¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ÑÌ¾¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î»Ò°é¤Æ¥Èー¥¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¸·¤·¤á¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤âー¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×
ÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¡×¤È¤Ê¤ë¤È²æ¤¬»Ò¤Ë¸·¤·¤¤!?¡¡Èà¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¥¤¥é¤Ä¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¥Èー¥¯¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡ÖÀä¥ÃÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÀä¥ÃÂÐ¥¤¥ä¡×¡ÖÂçÈ¿ÂÐ¡×
ÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ï¡¢Ì¾¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¦Î¤ºêÃÒÌé¤Î¤³¤È¡£Èà¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¿å±Ë¤ÈÌîµå¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁÐ»Ò¤Ï¡¢Ç¯¤¬Î¥¤ì¤¿·»Äï°Ê¾å¤Ë¸ß¤¤¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¤ºê²È¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¸¡Äê¤Ë¡Ë¼õ¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ë¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤Ë¤¯¤ë¡×¡ÖÉé¤±¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤ä¤á¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¸À¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¤ºê¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤ÊÎ¤ºê¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÌîµå¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥é¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡ËÌîµå¤È¤«¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê´¶¤¸¤Ç¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¡Ë¡£¤À¤«¤éÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËË«¤á¤ë¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿Èà¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¸·¤·¤á¡¢¸·¤·¤á¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤âー¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡¢Î¤ºê¤Î»Ò°é¤Æ¥Èー¥¯¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù7·î17ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£