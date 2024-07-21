¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Þ¡Û½ÐÃÙ¤ì¤Æ£±£°ÇÏ¿È°Ê¾å¤Îº¹¤òÂçµÕÅ¾¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¡ª¥±¥¤¥Æ¥ó¥¢¥¤¥¸¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡
¢¡¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Þ¡Ê£²£°Æü¡¢¾®ÁÒ¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ë´Ñ½°¤¬Í¯¤¤¤¿¡£²Æ¤Î¾®ÁÒ¤ÎÌ¾Êª¥ì¡¼¥¹¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Þ¡Ê£²ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¶å½£»ºÇÏ¸ÂÄê¡Ë¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥±¥¤¥Æ¥ó¥¢¥¤¥¸¥ó¤¬½ÐÃÙ¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥¤¥è¡¼¥¢¥á¥¸¥¹¥È¤Ë£³¡¿£´ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æº¹¤·ÀÚ¤ê¡£Ä¾Àþ°ìµ¤¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Êì¥«¥·¥Î¥Æ¥£¡¼¥À¤â£±£¸Ç¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊì»ÒÀ©ÇÆ¡×¤ò¸«»ö¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÃÙ¤ì¡£±ÊÅç¤Ï¡ÖÃóÎ©¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¤´¤½¤´¤½¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é¤ÎÄÉÁö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢£³³Ñ¤Ç¤Ï£±£´ÈÖ¼ê¡£ÀèÆ¬¤«¤é¤Ï£±£°ÇÏ¿È°Ê¾å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÁ°¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÊÂ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¡Ë½éÀï¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹²¤Æ¤º¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¿Ê½Ð¡£Ä¾Àþ¤Ï±¦¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤°¤ó¤°¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤ò£±ÉÃ£¹¤â¾å²ó¤ë¡¢£³£µÉÃ£³¤Îµ´µÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î£²£´¾¡ÌÜ¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÇÏ¤ÎÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁêËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤Þ¤Ê¤ß¡£¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ³¾è¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê»³²¼¡¡Í¥¡Ë