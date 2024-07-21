21日午前5時46分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の北上市と一関市、宮城県の気仙沼市と石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

北上市 一関市





□宮城県気仙沼市 石巻市

■震度2

□岩手県

花巻市 遠野市 奥州市

金ケ崎町 平泉町 宮古市

大船渡市 陸前高田市 釜石市

住田町 大槌町 盛岡市

八幡平市 矢巾町



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区

仙台宮城野区 松島町 大郷町

大衡村 名取市 岩沼市



□福島県

田村市

■震度1

□岩手県

西和賀町 久慈市 山田町

二戸市 滝沢市 雫石町

葛巻町 岩手町 紫波町

九戸村



□宮城県

色麻町 宮城加美町 南三陸町

仙台若林区 仙台泉区 塩竈市

多賀城市 東松島市 富谷市

七ヶ浜町 利府町 大和町

女川町 白石市 角田市

蔵王町 大河原町 村田町

柴田町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 山元町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 国見町 川俣町

天栄村 玉川村 小野町

いわき市 相馬市 南相馬市

楢葉町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 葛尾村

新地町 飯舘村



□青森県

八戸市 三戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

横手市 湯沢市 大仙市

仙北市



□山形県

天童市 東根市 尾花沢市

中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。