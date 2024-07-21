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21日午前5時46分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の北上市と一関市、宮城県の気仙沼市と石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
北上市　一関市

□宮城県
気仙沼市　石巻市

■震度2
□岩手県
花巻市　遠野市　奥州市
金ケ崎町　平泉町　宮古市
大船渡市　陸前高田市　釜石市
住田町　大槌町　盛岡市
八幡平市　矢巾町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　仙台青葉区
仙台宮城野区　松島町　大郷町
大衡村　名取市　岩沼市

□福島県
田村市

■震度1
□岩手県
西和賀町　久慈市　山田町
二戸市　滝沢市　雫石町
葛巻町　岩手町　紫波町
九戸村

□宮城県
色麻町　宮城加美町　南三陸町
仙台若林区　仙台泉区　塩竈市
多賀城市　東松島市　富谷市
七ヶ浜町　利府町　大和町
女川町　白石市　角田市
蔵王町　大河原町　村田町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
亘理町　山元町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
天栄村　玉川村　小野町
いわき市　相馬市　南相馬市
楢葉町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　葛尾村
新地町　飯舘村

□青森県
八戸市　三戸町　青森南部町
階上町

□秋田県
横手市　湯沢市　大仙市
仙北市

□山形県
天童市　東根市　尾花沢市
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。