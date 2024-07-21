岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・北上市、一関市、宮城県・気仙沼市、石巻市
21日午前5時46分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の北上市と一関市、宮城県の気仙沼市と石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
北上市 一関市
気仙沼市 石巻市
■震度2
□岩手県
花巻市 遠野市 奥州市
金ケ崎町 平泉町 宮古市
大船渡市 陸前高田市 釜石市
住田町 大槌町 盛岡市
八幡平市 矢巾町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区
仙台宮城野区 松島町 大郷町
大衡村 名取市 岩沼市
□福島県
田村市
■震度1
□岩手県
西和賀町 久慈市 山田町
二戸市 滝沢市 雫石町
葛巻町 岩手町 紫波町
九戸村
□宮城県
色麻町 宮城加美町 南三陸町
仙台若林区 仙台泉区 塩竈市
多賀城市 東松島市 富谷市
七ヶ浜町 利府町 大和町
女川町 白石市 角田市
蔵王町 大河原町 村田町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
亘理町 山元町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
天栄村 玉川村 小野町
いわき市 相馬市 南相馬市
楢葉町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 葛尾村
新地町 飯舘村
□青森県
八戸市 三戸町 青森南部町
階上町
□秋田県
横手市 湯沢市 大仙市
仙北市
□山形県
天童市 東根市 尾花沢市
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。