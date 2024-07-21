¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Ûº£µ¨£µ£´Àï¤Ë½Ð¾ì¡¢Âç¾ëÂî»°¤¬ÀèÈ¯¤ÇºÇ¤âÂÇÎ¨¤ò¹â¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇ½ç¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï¡©
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£³¡½£´µð¿Í¡Ê£²£°Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÀèÈ¯£µÈÖ°ìÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤ÎÂç¾ëÂî¡Êµð¡Ë¤Ï¡¢£²°ÂÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Âç¾ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£µ£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨¡¥£²£µ£µ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£·ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¡£¼éÈ÷°ÌÃÖÊÌ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¿ô¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Êá¼ê¡¢°ìÎÝ¤¬¤È¤â¤Ë£±£¸»î¹ç¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤¬£µ»î¹ç¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì£±£³»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢
°ÌÃÖ¡¡ÂÇ¡½°Â¡ÒËÜ¡ÓÅÀ¡¡ÂÇÎ¨
Êá¼ê¡¡£¶£³¡½£±£´¡Ò£±¡Ó£¶¡¡¡¥£²£²£²
°ìÎÝ¡¡£µ£·¡½£²£²¡Ò£²¡Ó£¹¡¡¡¥£³£¸£¶
»ØÌ¾¡¡£±£¹¡½£±¡¡£°¡¡¡¥£°£µ£³
ÅÓÃæ¡¡£±£¸¡½£³¡¡£²¡¡¡¥£±£¶£·
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì£´£±»î¹ç¤Ï¡¢£±£³£¹ÂÇ¿ô£³£·°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¥£²£¶£¶¤À¤«¤é¡¢°ìÎÝ¤Ï¡¥£³£¸£¶¤Î¹âÂÇÎ¨¡£Â¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¹¥À®ÀÓ¤À¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂÇ½çÊÌ¤Ç¤Ï£µ¡¢£¶¡¢£·ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯£µÈÖ¤Ï£²£²»î¹ç¤Ç¡¢£·£²ÂÇ¿ô£²£´°ÂÂÇ¤Î¡¥£³£³£³¡Ê¡ÎËÜ¡Ï¡Ò£²¡Ó¡¢£¹ÂÇÅÀ¡Ë¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀèÈ¯£µÈÖ°ìÎÝ¡×¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¡»³¡¡ÃÒµª¡Ë