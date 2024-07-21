東京都を流れる目黒川に河川氾濫危険情報
２１日午前０時２５分、東京都を流れる目黒川に河川氾濫危険情報が発表された。
東京都、気象庁の発表内容は以下のとおり。
【警戒レベル４相当情報［洪水］】目黒川 今後氾濫するおそれ
「【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。
流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。
特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。
＜水位＞
目黒川の各水位観測所の実況水位（２１日０時０４分）と予測水位（２１日１時００分までの最大値） は次のとおりです。
青葉台水位観測所［目黒区］
実況 １．４２（Ａ．Ｐ．８．６９）ｍ 氾濫発生水位まで あと３２５センチ
予想 ２．６８（Ａ．Ｐ．９．９５）ｍ 氾濫発生水位まで あと１９９センチ
荏原調節池上流水位観測所［品川区］
実況 ４．０８（Ａ．Ｐ．１．５７）ｍ 氾濫発生水位まで あと３８５センチ
予想 ６．７３（Ａ．Ｐ．４．２２）ｍ 氾濫発生水位まで あと１２０センチ
今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。」
東京都を流れる目黒川の水位は２０日午後１１時５０分現在、次のとおり。
青葉台で１．４９ｍ
（水防団待機判断水位未満）
荏原調節池上流で３．７６ｍ
（水防団待機判断水位未満）
２０日午後１１時５０分から２１日午前０時５０分までの東京都を流れる目黒川流域の流域平均雨量は３０ミリの見込み。
＊＊参考：水位（流量）危険度レベル＊＊■レベル５ 氾濫危険水位（流量）を大きく超え場合によっては氾濫発生の可能性も
■レベル４ 氾濫の危険がある水位（流量）超過
■レベル３ 地元自治体が避難指示を発表する判断水位（流量）超過
■レベル２ 地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位（流量）超過
■レベル１ 水防団待機判断水位（流量）超過
■レベル０ 水防団待機判断水位（流量）未満