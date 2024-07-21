２１日午前０時２５分、東京都を流れる目黒川に河川氾濫危険情報が発表された。
東京都、気象庁の発表内容は以下のとおり。
【警戒レベル４相当情報［洪水］】目黒川　今後氾濫するおそれ

「【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。
流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。
特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。
＜水位＞
　目黒川の各水位観測所の実況水位（２１日０時０４分）と予測水位（２１日１時００分までの最大値）　は次のとおりです。
青葉台水位観測所［目黒区］
　実況　１．４２（Ａ．Ｐ．８．６９）ｍ　氾濫発生水位まで　あと３２５センチ
　予想　２．６８（Ａ．Ｐ．９．９５）ｍ　氾濫発生水位まで　あと１９９センチ
荏原調節池上流水位観測所［品川区］
　実況　４．０８（Ａ．Ｐ．１．５７）ｍ　氾濫発生水位まで　あと３８５センチ
　予想　６．７３（Ａ．Ｐ．４．２２）ｍ　氾濫発生水位まで　あと１２０センチ
今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。」

東京都を流れる目黒川の水位は２０日午後１１時５０分現在、次のとおり。

青葉台で１．４９ｍ
（水防団待機判断水位未満）

荏原調節池上流で３．７６ｍ
（水防団待機判断水位未満）

２０日午後１１時５０分から２１日午前０時５０分までの東京都を流れる目黒川流域の流域平均雨量は３０ミリの見込み。

＊＊参考：水位（流量）危険度レベル＊＊

■レベル５　氾濫危険水位（流量）を大きく超え場合によっては氾濫発生の可能性も
■レベル４　氾濫の危険がある水位（流量）超過
■レベル３　地元自治体が避難指示を発表する判断水位（流量）超過
■レベル２　地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位（流量）超過
■レベル１　水防団待機判断水位（流量）超過
■レベル０　水防団待機判断水位（流量）未満