２１日午前０時２５分、東京都を流れる目黒川に河川氾濫危険情報が発表された。

東京都、気象庁の発表内容は以下のとおり。

【警戒レベル４相当情報［洪水］】目黒川 今後氾濫するおそれ

「【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。

流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。

特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。

＜水位＞

目黒川の各水位観測所の実況水位（２１日０時０４分）と予測水位（２１日１時００分までの最大値） は次のとおりです。

青葉台水位観測所［目黒区］

実況 １．４２（Ａ．Ｐ．８．６９）ｍ 氾濫発生水位まで あと３２５センチ

予想 ２．６８（Ａ．Ｐ．９．９５）ｍ 氾濫発生水位まで あと１９９センチ

荏原調節池上流水位観測所［品川区］

実況 ４．０８（Ａ．Ｐ．１．５７）ｍ 氾濫発生水位まで あと３８５センチ

予想 ６．７３（Ａ．Ｐ．４．２２）ｍ 氾濫発生水位まで あと１２０センチ

今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。」

東京都を流れる目黒川の水位は２０日午後１１時５０分現在、次のとおり。

青葉台で１．４９ｍ

（水防団待機判断水位未満）

荏原調節池上流で３．７６ｍ

（水防団待機判断水位未満）

２０日午後１１時５０分から２１日午前０時５０分までの東京都を流れる目黒川流域の流域平均雨量は３０ミリの見込み。

＊＊参考：水位（流量）危険度レベル＊＊

■レベル５ 氾濫危険水位（流量）を大きく超え場合によっては氾濫発生の可能性も■レベル４ 氾濫の危険がある水位（流量）超過■レベル３ 地元自治体が避難指示を発表する判断水位（流量）超過■レベル２ 地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位（流量）超過■レベル１ 水防団待機判断水位（流量）超過■レベル０ 水防団待機判断水位（流量）未満