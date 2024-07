【アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.】2025年7月 発売予定価格:37,070円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX-TOYSより、2025年7月に発売される1/7スケールフィギュア「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」。こちらはYostarのスマートフォン向け育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場する重桜所属の巡洋戦艦・天城を立体化したものだ。

今回は「アズールレーン」3周年で実装された水着の着せ替え衣装「天城 走水静蓮」のイラストをモチーフに再現されている。真夏のビーチで水に浮かびながら涼んでいるような姿だが、部屋の中に飾っておくことでかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約250mmだ

まるで滝がしたたり落ちるように伸びた長い髪と、猫耳姿が印象的なこちらの天城。眉や目元に赤い化粧が施されているなど、メイクも独特なスタイルだ。前髪にはクリアパーツが採用されており、やや透き通った見た目に仕上げられている。

こめかみ辺りには赤と白を基調としたアクセサリーが付けられているが、こちらも元のイラストをそのまま再現したものだ。またどこか愁いを帯びた表情も素晴らしく、いつまでも眺めていたくなるような魅力がある。仕事や勉強などで疲れているときに、側に置いておくだけで癒やしてくれそうである。

表情からは激しい感情は見えないが、不思議な魅力がある

髪飾りや猫耳のもふもふも再現されている

前髪部分はやや透き通った見た目に仕上げられている

やや露出度が高い水着姿なため、ボリューミーなバストもその大きさがよくわかる。羽衣をまとったような水着のヴェールにはクリアパーツを採用することで、素材の違いが良く出ている印象だ。また手には赤い手鞠を持っており、日本の美を感じさせてくれる。

水着姿なので露出度も高め!

胸の大きさもよくわかる

日本の伝統美である手鞠が手に乗せられている

「アズールレーン」といえば欠かせないのが、キャラクターと一体化した艤装だ。こちらは、細部に渡りまでしっかりと作り込まれている。また、台座部分には水に浮かんでいる様子を再現したようなデザインが採用されており、こちらも作品の雰囲気を見事に捕らえた仕上がりだ。

艤装部分も細かく作りこまれている

白い素肌がまぶしすぎる!

水に浮かんだ状態を再現したような台座

こちらの「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていたものだ。店舗の中では大きめの棚で飾られているので、いろいろな角度からチェックすることができる。自分の目で1度見ておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみるのもいいのではないだろうか?

【フォトギャラリー】

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.