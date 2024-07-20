¤µ¤ó¤Þ¡¡ÁÆÉÊ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ªÈ³¥²¡¼¥à¤Ç¤»¤¤¤ä¤È¡È¥³¥ó¥Ó·Ý¡ÉÈäÏª¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¡Ê20Æü¸å6¡¦30¡Á21Æü¸å9¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡Ê31¡Ë¤ËÄËÎõ¤Ê°ì¸À¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥¡¼¤ò³°¤µ¤º¤Ë²¿¶Ê¤ò¡ÈÏ¢¥Á¥ã¥ó¡É¤Ç²Î¤¨¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×·³¤Ï¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×·³¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¤¬20¡Ý21¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÔ¼Ô¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÔ¼ÔÂ¦¤«¤é2¿Í¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤òÃå¤Æ¡¢¾ÐÅÀ¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ´é¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ì¥ª¥¿¡¼¥ÉÊÑ´é¾ÐÅÀ¤Î·º¡×¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÆÉÊ¤È¤»¤¤¤ä¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×2¿Í¡£¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥³¥ó¥Ó·Ý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿2¿Í¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¡ª¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Îº¸¼ê¤¬¡Ö¥·¥ã¥«¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¼ê¥ä¥Ð¥Ã¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¤ï¡£¼ê¡¢¤³¤¦¤ä¡×¤Èº¸¼ê¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤Î¤³¤ó¤Ê»Ñº£¸å¸«¤ì¤Ê¤¤¤èÀäÂÐwwwwwww¡×¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ê¤Ë¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤¤¤¤¤Í¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡ÖÁÆÉÊ¤È¤»¤¤¤ä·ë¹½¤ª¤â¤í¤¤¤¾wwwwwww¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£