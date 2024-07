セルフケア整体は、2024年7月より近隣エリアへの出張整体サービスを開始しました。

セルフケア整体:

https://selfcareseitai.com/

セルフケア整体

■「セルフケア整体」5つの特長

セルフケア整体が目指すのは、患者様の体の痛みを解消することだけではなく、そこから生じる生活上の様々な制限を取り払い、体が動くことの喜びを知ってもらうことです。

以下、セルフケア整体は特長を紹介します。

【特長1 オーダーメイドの施術】

セルフケア整体ではお悩みを持つ方お一人、お一人の傍に寄り添っていきたいと考えています。

セルフケア整体では、あなたのために考えたオーダーメイドの施術を行います。

特別なヒアリングとチェックで適切に身体の不調の原因を取り除く施術を行います。

加えて、オーダーメイドセルフケアマスタープランでは、適切な順番と負荷量で行えるセルフケアをお伝えしていきます。

セルフケア整体は、最短で痛みをとるのは当たり前。

それよりも長く整体いらずの身体になれるようあなたにとってベストの施術を行います。

その上でご希望の方にはセルフケアをお伝えし、健康で快活な身体を長く維持し続けられるようにしていきます。

【特長2 気持ちを大切にしたカウンセリング】

セルフケア整体では、初めてご来店いただきましたら、特別なカウンセリングから始めます。

あなたのお気持ちを大切にしながら一つひとつ伺います。

現状にちょっとした「不便さ」や「やりきれなさ」をお持ちでも、もう悩む必要がなくなります。

世の中にはさまざまな治療情報があふれています。

特にセルフケア整体にお越しになる方の一番のお悩みは、「長年さまざまな身体の悩みを治す方法に取り組んできたけども、結局元に戻る(また痛くなる)」というもの。

これは、かけ違えたボタンを正しくかけ直せば、元通りに戻ります。

これまで我慢や悲しい想いを重ねてきたからこそ、もう一度本来の自分の身体を大切に育みましょう。

【特長3 身体の状態を大切にしたキメ細かい施術】

セルフケア整体では、あなたの身体が自然に生まれ変わるように、一つひとつ丁寧にキメ細かく施術に向き合っています。

一時的な筋肉へのマッサージによる見せかけの痛み改善を求めません。

私たちは、あなたの身体を何よりも一番大切に考えています。

なぜならば私たちも長年身体の痛みに苦しんできて、セルフケアで救われたスタッフも大勢いるからです。

諦めることなく、普通に元気な身体は取り戻せることを知ってほしい。

そんな思いを持って、一つ一つお身体の状態を把握させていただきながら、施術を行なっていきます。

そして身体の変化を後押しする筋肉の状態を把握し、永続的に健康であり続ける状態をセルフケアと施術を通じて導いていきます。

【特長4 完全予約制のマンツーマン施術】

最高の空間で心地よい時間をお過ごしいただくために、セルフケア整体は完全予約制となっています。

セルフケア整体では、一人の施術者がセルフケア整体の専門家として、あなたの身体に寄り添い、お悩みのヒアリング身体の状態把握から適切なセルフケア方法の特定まで専属で対応します。

ゆったりと落ち着いた雰囲気のなかで、じっくりと耳をかたむけ、要望をすべて、その日の技術や空間づくりに反映します。

あなたの身体に最適な施術は、お気持ちに寄り添った丁寧なカウンセリングがあってこそできること、私たちはそう考えています。

【特長5 完全技術保証・返金保証】

セルフケア整体では「お客様にご満足いただくまでが技術」と考えています。

あなたの身体を大切にしたい、その想いから施術後1ヶ月間の技術保証として、無料にてセルフケアについての相談をお受けしています。

お家に帰ったあと、日々の生活の中で、気になったことなどありましたら、些細なことでも結構です。

それよりも長く整体いらずの身体になれるようあなたにとってベストのセルフケアをお伝えし、健康で快活な身体を長く維持し続けられるようにしていきます。

また、初回の方に限り施術結果にご満足いただけない場合は、完全返金保証をしています。

■「セルフケア整体」出張整体サービス

セルフケア整体では多くの方からの要望を受け、2024年7月より出張整体サービスを開始しました。

JR新宿駅から電車移動で最長往復2時間以内のエリアを対象に、出張で整体サービスを提供します。

尚、出張整体サービスでは、オーダーメイドセルフケアマスタープログラムのみ承っています。

出張整体サービス:料金

オーダメイドセルフケアマスタープログラム:18,000円(税込)/1回

※別途交通費として往復1時間以内のエリアは2,000円、往復2時間以内のエリア4,000円いただきます。

尚、出張形態でセルフケア体操も要望に応じて承っています。

こちらもJR新宿駅から最長往復2時間以内の場所を対象にしています。

こちらは5人以上の参加者がいる場合、お一人5,000円で2時間、お身体の状態のヒアリングとメンテナンス、セルフケア体操を全員で行い、自身の関節痛のお悩みを取り除くプランになります。

(こちらは交通費込みの料金になります)参加者が10名を超える場合は講師の人数を増やして対応します。

詳細は以下よりお問合せください。

◆院長紹介

nobu先生

学生時代にはチャンピオンスポーツとして相撲に励み、膝の靭帯損傷を経験。

リハビリ期間を経て、競技復帰するも度重なる腰痛やスポーツ障害に悩み、肩関節の手術も経験する。

腕のよい治療院を探し回るも、改善の兆しのない治療を継続することをやめ、自身が国家資格である鍼灸師・柔道整復師になることを決意。

整骨院、整形系外科時代には30,000人以上の施術を経験。

現在は、格闘家、ポールダンサー、トップアスリートから90歳、100歳以上のご高齢の方まで幅広く施術したり日本身体運動科学研究所の一員として1万3,000人以上が実践している技術を広め、自分自身でも健康に

