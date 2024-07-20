OKAMOTO’S（撮影協力：ロマンスカーミュージアム）

今年、デビュー15周年イヤーに突入したOKAMOTO’Sが、2024年9月より全国47都道府県を廻るツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催することが決定した。

このツアーは9月1日 東京・Zepp Shinjukuを皮切りに、約7ヵ月かけて全国を行脚していくライブハウスツアーとなり、バンドとしては8年ぶり２度目の47都道府県ツアーとなる。

そして、この公演より活動休止をしていたハマ・オカモトが復帰することとなった。

チケットはOKAMOTO’Sの公式アプリ「オカモトークQ」プレミアム会員限定で、最速先行受付が7月20日正午からスタート。ツアー情報「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」Tour特設サイトhttps://www.okamotos.net/special/47returns/9月1日(日)東京・Zepp Shinjuku

開場16:00／開演17:009月6日(金)滋賀・滋賀U☆STONE

開場18:30／開演19:009月7日(土)奈良・奈良EVANS CASTLE HALL

開場17:30／開演18:009月8日(日)和歌山・和歌山CLUB GATE

開場16:00／開演16:309月14日(土)三重・四日市ROOTS

開場17:30／開演18:009月15日(日)岐阜・岐阜ROOTS 開場17:00／開演17:3010月6日(日)埼玉・ HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1

開場17:30／開演18:0010月11日(金)山口・周南LIVE rise

開場18:30／開演19:0010月13日(日) 佐賀・佐賀GEILS

開場16:00／開演16:3010月14日(月・祝) 長崎・長崎DRUM Be-7

開場16:00／開演16:3010月18日(金) 岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM

開場18:15／開演19:0010月19日(土) 京都・KYOTO MUSE

開場17:30／開演18:0011月2日(土)

富山・富山MAIRO

開場16:30／開演17:0011月3日(日)

石川・金沢エイトホール

開場16:15／開演17:0011月4日(月・祝)

福井・福井CHOP

開場16:30／開演17:0011月15日(金)

福島・郡山Hip Shot Japan

開場18:00／開演18:3011月16日(土) 山形・山形ミュージック昭和Session

開場17:00／開演17:3011月17日(日) 秋田・秋田Club SWINDLE

開場16:30／開演17:0011月29日(金) 徳島・徳島club GRINDHOUSE

開場18:30／開演19:0011月30日(土) 高知・高知 X-pt.

開場17:30／開演18:0012月1日(日) 愛媛・松山サロンキティ

開場16:30／開演17:0012月7日(土) 栃木・ HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

開場17:30／開演18:0012月8日(日) 群馬・前橋DYVER

開場16:30／開演17:001月9日(日) 沖縄・沖縄桜坂セントラル

開場18:30／開演19:001月12日(日) 宮崎・宮崎LAZARUS

開場16:00／開演16:301月13日(月・祝) 大分・大分DRUM Be-0

開場17:00／開演17:301月18日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

開場17:30／開演18:002月1日(土) 千葉・柏PALOOZA

開場17:30／開演18:002月8日(土) 静岡・浜松窓枠

開場16:30／開演17:002月9日(日) 兵庫・神戸VARIT.

開場16:30／開演17:002月11日(火・祝) 香川・高松MONSTER

開場15:30／開演16:002月14日(金) 鹿児島・鹿児島CAPARVOホール

開場18:00／開演18:302月15日(土) 熊本・熊本B.9V1

開場17:15／開演18:002月16日(日) 福岡・福岡LOGOS

開場16:45／開演17:302月22日(土) 鳥取・米子laughs

開場18:00／開演18:302月23日(日) 島根・出雲APOLLO

開場16:30／開演17:002月24日(月・祝) 広島・広島クラブクアトロ

開場16:15／開演17:003月7日(金) 山梨・甲府CONVICTION

開場18:00／開演18:303月8日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX

開場16:30／開演17:003月9日(日) 新潟・新潟GOLDENPIGS RED STAGE

開場16:30／開演17:003月12日(水) 北海道・札幌PENNY LANE 24

開場18:15／開演19:003月14日(金) 青森・青森Quarter

開場18:00／開演18:303月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

開場17:00／開演17:303月16日(日) 宮城・仙台Rensa

開場16:30／開演17:003月20日(木・祝) 神奈川・yokohama Bay Hall

開場16:00／開演17:004月5日(土) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

開場17:00／開演18:004月6日(日) 大阪・なんばHatch

開場16:15／開演17:00