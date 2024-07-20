OKAMOTO’S、8年ぶり２度目の47都道府県ツアー開催決定 ハマ・オカモト活動再開
OKAMOTO’S（撮影協力：ロマンスカーミュージアム）
今年、デビュー15周年イヤーに突入したOKAMOTO’Sが、2024年9月より全国47都道府県を廻るツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催することが決定した。
このツアーは9月1日 東京・Zepp Shinjukuを皮切りに、約7ヵ月かけて全国を行脚していくライブハウスツアーとなり、バンドとしては8年ぶり２度目の47都道府県ツアーとなる。
そして、この公演より活動休止をしていたハマ・オカモトが復帰することとなった。
チケットはOKAMOTO’Sの公式アプリ「オカモトークQ」プレミアム会員限定で、最速先行受付が7月20日正午からスタート。ツアー情報「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」Tour特設サイトhttps://www.okamotos.net/special/47returns/9月1日(日)東京・Zepp Shinjuku
開場16:00／開演17:009月6日(金)滋賀・滋賀U☆STONE
開場18:30／開演19:009月7日(土)奈良・奈良EVANS CASTLE HALL
開場17:30／開演18:009月8日(日)和歌山・和歌山CLUB GATE
開場16:00／開演16:309月14日(土)三重・四日市ROOTS
開場17:30／開演18:009月15日(日)岐阜・岐阜ROOTS 開場17:00／開演17:3010月6日(日)埼玉・ HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1
開場17:30／開演18:0010月11日(金)山口・周南LIVE rise
開場18:30／開演19:0010月13日(日) 佐賀・佐賀GEILS
開場16:00／開演16:3010月14日(月・祝) 長崎・長崎DRUM Be-7
開場16:00／開演16:3010月18日(金) 岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM
開場18:15／開演19:0010月19日(土) 京都・KYOTO MUSE
開場17:30／開演18:0011月2日(土)
富山・富山MAIRO
開場16:30／開演17:0011月3日(日)
石川・金沢エイトホール
開場16:15／開演17:0011月4日(月・祝)
福井・福井CHOP
開場16:30／開演17:0011月15日(金)
福島・郡山Hip Shot Japan
開場18:00／開演18:3011月16日(土) 山形・山形ミュージック昭和Session
開場17:00／開演17:3011月17日(日) 秋田・秋田Club SWINDLE
開場16:30／開演17:0011月29日(金) 徳島・徳島club GRINDHOUSE
開場18:30／開演19:0011月30日(土) 高知・高知 X-pt.
開場17:30／開演18:0012月1日(日) 愛媛・松山サロンキティ
開場16:30／開演17:0012月7日(土) 栃木・ HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
開場17:30／開演18:0012月8日(日) 群馬・前橋DYVER
開場16:30／開演17:001月9日(日) 沖縄・沖縄桜坂セントラル
開場18:30／開演19:001月12日(日) 宮崎・宮崎LAZARUS
開場16:00／開演16:301月13日(月・祝) 大分・大分DRUM Be-0
開場17:00／開演17:301月18日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
開場17:30／開演18:002月1日(土) 千葉・柏PALOOZA
開場17:30／開演18:002月8日(土) 静岡・浜松窓枠
開場16:30／開演17:002月9日(日) 兵庫・神戸VARIT.
開場16:30／開演17:002月11日(火・祝) 香川・高松MONSTER
開場15:30／開演16:002月14日(金) 鹿児島・鹿児島CAPARVOホール
開場18:00／開演18:302月15日(土) 熊本・熊本B.9V1
開場17:15／開演18:002月16日(日) 福岡・福岡LOGOS
開場16:45／開演17:302月22日(土) 鳥取・米子laughs
開場18:00／開演18:302月23日(日) 島根・出雲APOLLO
開場16:30／開演17:002月24日(月・祝) 広島・広島クラブクアトロ
開場16:15／開演17:003月7日(金) 山梨・甲府CONVICTION
開場18:00／開演18:303月8日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
開場16:30／開演17:003月9日(日) 新潟・新潟GOLDENPIGS RED STAGE
開場16:30／開演17:003月12日(水) 北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:15／開演19:003月14日(金) 青森・青森Quarter
開場18:00／開演18:303月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
開場17:00／開演17:303月16日(日) 宮城・仙台Rensa
開場16:30／開演17:003月20日(木・祝) 神奈川・yokohama Bay Hall
開場16:00／開演17:004月5日(土) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
開場17:00／開演18:004月6日(日) 大阪・なんばHatch
開場16:15／開演17:00