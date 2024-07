【第44話】7月20日 公開

集英社は7月20日、三条 陸氏と芝田優作氏によるマンガ「ドラゴンクエストダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」第44話「運命の出会い」を少年ジャンプ+にて公開した。

第44話では勇者を休業し、”先生”になることを決意するアバン。魔界からの脅威が密かに迫る中、第1部・勇者編は完結を迎える。

なお、本話は本日7月20日に発売された「Vジャンプ 9月特大号」に掲載されたもので、第2部・先生編は11月21日より連載開始予定となっている。

「ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻が本日発売! 表紙は幼きヒュンケルと地獄の騎士・バルトス

第44話「さらば勇者」のページ

【Vジャンプ 2024年9月特大号】

表紙は先生となったアバンの姿

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.