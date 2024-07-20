次回7月27日（土）よる10時〜 日本テレビ系で第3話が放送の「マル秘の密子さん」。

先ほど放送の第2話…「もし人生をやり直せるとしたら、どうしたいですか？」密子（福原遥）の言葉で動き出した今井智（清水尋也）の人生。力強く前を向いて歩き始める今井家の長男の前に立ちはだかる、九条家の圧倒的な支配。密子の力が今井家を変え、今井家の絆が九条家の支配を乗り超える。

今井家最後の一人・彩（吉柳咲良）の今後は？千秋（桜井日奈子）が偶然発見した密子の過去の写真の意味は？そして密子のアトリエにあった大量の九条家の写真…一歩進んで謎深まる！ますます目が離せない「マル秘の密子さん」。

現在、第2話はTVer（https://tver.jp/series/srzbh9ax90）で見逃し配信中。「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/maruhi-mitsuko/story/02.html）にて、第2話のストーリーも公開。

＜番組概要＞

脚本：丑尾健太郎

藤岡明子 上野詩織 ばばたくみ

音楽：Ken Arai

演出：中茎強 小室直子 伊藤彰記 苗代祐史

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：鈴木亜希乃 柳内久仁子

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■本宮密子公式Instagram：https://www.instagram.com/motomiyamitsuko

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■番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maruhi_mitsuko

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