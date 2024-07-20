¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ô¥§¥¹ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î³ÍÆÀ¤Çº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿Î¢¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

PSG¤ÏEURO2024¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë³ÍÆÀ¤Ë2²¯5000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØL'Équipe¡Ù»æ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ÏPSG¤Îº£²Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥ô¥§¥¹¤Ï174­Ñ66­Ô¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤ì¤¿Àï½ÑÍý²òÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ´¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£7000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì²Á³Ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ô¥§¥¹¤Î³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÂàÃÄ¤«¤éÂçµ¬ÌÏÊä¶¯¤ò±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPSG¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£