PSG¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¿·±Ô³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡©¡¡7000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò½àÈ÷¤ÈÊ©»æÊóÆ»
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î³ÍÆÀ¤Çº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿Î¢¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
PSG¤ÏEURO2024¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë³ÍÆÀ¤Ë2²¯5000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØL'Équipe¡Ù»æ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÂàÃÄ¤«¤éÂçµ¬ÌÏÊä¶¯¤ò±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPSG¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£