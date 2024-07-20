¤³¤ó¤ÊÀÐ´Ý¿Æó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥ÈÂÐ·è¤ÇÀä¶«¡¢·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡Á°¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥ÈÂÐ·è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ó£Á£×£Á£Ù£Á£Î¡¡£Ç£Á£Í£Å£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥µ¥ï¤ÈÀÐ´Ý»á¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª½ªÎ»¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀåË¯±Ô¤¯Ç÷¤ëÀÐ´Ý»á¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¡£»äÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥ÈÂÐ·è¤âÀÐ´Ý»á¤ÎÈ¯°Æ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥µ¥ï¤«¤é¡Ö¡ÊÅÔÃÎ»öÁª¡Ë£²°Ì¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¶òÌä¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ê¡Ö¡ÊÅÔÃÎ»öÁª¤Î¡Ë£²£²£¹²ó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤è¤ê¤âÀº¿À¤¬Èè¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀÐ´Ý¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¿À²ó¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Ó£Á£×£Á£Ù£Á£Î¡¡£Ç£Á£Í£Å£Ó¡×¡Ê¥µ¥ï¥ä¥ó¡¡¥²¡¼¥à¥º¡Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î¥µ¥ï¡¢¥ä¥ó·»Äï¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¼ç¤Ë¥²¡¼¥à¼Â¶·¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£²£´Ç¯£··î»þÅÀ¤Ç£±£¸£¹Ëü¿Í¡¢£²£¸£°£°ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£