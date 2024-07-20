¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÁá¼Â¤Î¥×¥íÃíÌÜ¡¦±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÁ°¤ÇÂÔË¾¤Îº£²Æ½é°ÂÂÇ¡õ£±¹æ
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡À¾ÅìµþÂç²ñ¡¡¢¦£µ²óÀï¡¡Áá¼Â¡ÝÆüËÜ³Ø±à¡á£¹²óÌµ»à£±ÎÝ¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¡á¡Ê£²£°Æü¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤Î±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º£²Æ½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡£½éÀï¤«¤é£±£°ÂÇÀÊ²÷²»¤¬¤Ê¤¯·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£Âè£´ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢°ìÎÝ¾å¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯Âè£µÂÇÀÊ¤ÏÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ï¤«¤ëº¸±Û¤¨¥½¥í¡£Áá¼ÂÂÇÀþ¤¬ÆüËÜ³Ø±à¤ÎºÇÂ®£±£´£´¥¥í¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¸ÅÀîÎËÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡ËÁê¼ê¤Ë£·²ó¤«¤é£µÂÇ¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ì½³¤¹¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»£¶£°È¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼çË¤¤ÎÉü³èÃÆ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³µåÃÄ¤Î£Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¤Ç¤âÌ¥¤»¡¢µð¿Í¡¦ÌÚº´´Ó¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÂÇ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¤¬Â®¤¯¡¢Ä¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ëËüÇ½¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÉ¾²Á¡£»î¹ç¤Ï£¶¡½£±¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¤ÎÆüËÜ³Ø±à¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¡¢ÍîÍë¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆ±µå¾ì¤ÇÍâ£²£±Æü¤ÎÄ«£¹»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£