浦和vs札幌 試合記録
【J1第24節】(埼玉)
浦和 3-4(前半0-2)札幌
<得点者>
[浦]チアゴ・サンタナ(76分)、二田理央(81分)、伊藤敦樹(90分)
[札]岡村大八(37分)、鈴木武蔵2(45分+2、57分)、駒井善成(51分)
<警告>
[浦]松尾佑介(27分)、大久保智明(49分)
[札]宮澤裕樹(90分+3)、大崎玲央(90分+4)、中村桐耶(90分+6)
主審:清水勇人
├札幌が波乱含みの熱戦制し10戦ぶり白星!4点差から1点差に詰め寄られるも浦和を振り切る
└雷鳴轟く埼スタ…ハーフタイムに激しい雷雨襲来、札幌が前半2点リードも試合中断
浦和 3-4(前半0-2)札幌
<得点者>
[浦]チアゴ・サンタナ(76分)、二田理央(81分)、伊藤敦樹(90分)
[札]岡村大八(37分)、鈴木武蔵2(45分+2、57分)、駒井善成(51分)
<警告>
[浦]松尾佑介(27分)、大久保智明(49分)
[札]宮澤裕樹(90分+3)、大崎玲央(90分+4)、中村桐耶(90分+6)
主審:清水勇人
├札幌が波乱含みの熱戦制し10戦ぶり白星!4点差から1点差に詰め寄られるも浦和を振り切る
└雷鳴轟く埼スタ…ハーフタイムに激しい雷雨襲来、札幌が前半2点リードも試合中断