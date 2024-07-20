【J1第24節】(埼玉)

浦和 3-4(前半0-2)札幌

<得点者>

[浦]チアゴ・サンタナ(76分)、二田理央(81分)、伊藤敦樹(90分)

[札]岡村大八(37分)、鈴木武蔵2(45分+2、57分)、駒井善成(51分)

<警告>

[浦]松尾佑介(27分)、大久保智明(49分)

[札]宮澤裕樹(90分+3)、大崎玲央(90分+4)、中村桐耶(90分+6)

主審:清水勇人

├札幌が波乱含みの熱戦制し10戦ぶり白星!4点差から1点差に詰め寄られるも浦和を振り切る

└雷鳴轟く埼スタ…ハーフタイムに激しい雷雨襲来、札幌が前半2点リードも試合中断