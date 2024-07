YouTubeチャンネル「Backyard Birds of Australia」では、野生のカワセミをなでる様子を収めた動画が配信されており、コメント欄には「野生動物とは思えない穏やかさ」「おとなしくなでられている姿が愛らしすぎる」の声が続出しました。

特に抵抗する様子を見せず

注目を集めたのは「Will the wild kookaburras let me pet them? We test it with 5 different kookaburras!」という動画。

動画の冒頭は、裏庭に野生のカワセミが集まっているシーンからスタート。白くて丸いフォルムがかわいらしい5羽のカワセミが、穏やかに机や椅子の上でくつろいでいます。

あまりの愛らしさに、手を伸ばしてなでようとする投稿者。野生のカワセミのため、警戒心が強く逃げられるかと思いきや……なんと、抵抗せず静かになでさせてくれました。

さらに「ボクもなでられたい!」と思ったのか、違う場所に止まっていたカワセミが慌てて飛んでくる様子も。飛んできたカワセミは、とても気持ちよさそうになでられる感触を満喫し、ご満悦です。

3羽目、4羽目もおとなしくなでさせてくれましたが、5羽目のカワセミは少し怖かったのか、自分の頭に伸びてくる手をクチバシで警戒。しかしだんだんと緊張がほぐれてきたようで、最終的にはお触りをOKしてしまうチャーミングなカワセミなのでした。

視聴者からは「カワセミってこんなにかわいいの? 知らなかった!」「私も一緒になでたかった…」といったコメントが続出。野生の動物と気軽に触れ合える夢のような状況に、「うらやましい」の声がコメント欄にあふれていました。かわいさと癒やしが詰まった動画をぜひチェックしてみてください。