20日、明治安田J3リーグ第22節の7試合が各地で行われた。前節の勝利で今シーズン初の連敗を回避した首位大宮アルディージャ(勝ち点49)は、アウェイで7位FC大阪(勝ち点32)と対戦。FC大阪は舘野俊祐のクロスバー直撃の強烈なシュートもあったが、ゴールレスで折り返す。後半も互いに攻め合うが、永井建成と笠原昂史の両守護神が奮闘。後半アディショナルタイムにはFC大阪の夏川大和がドリブルからシュートに持ち込んだが、GK笠原の好セーブで結局0-0のドローに終わった。

3連勝中、5試合負けなしと好調の2位FC今治(勝ち点36)は、14位AC長野パルセイロ(勝ち点25)とのアウェイゲーム。今治は32分、右サイドから崩すと横山夢樹が押し込んで先制。その4分後には竹内悠力が左CKから追加点を奪う。後半もゴールに迫った今治だが、3点目にはあと一歩及ばず試合終了。2-0の快勝とした今治が4連勝を飾った。その他、4位アスルクラロ沼津(勝ち点34)は終盤に勝ち越して10位FC岐阜(勝ち点30)に2-1で勝利。暫定3位に浮上した。6位ツエーゲン金沢(勝ち点33)も13位ヴァンラーレ八戸(勝ち点29)に勝ちきり、暫定4位に順位を上げている。◆明治安田J3第22節7/20(土)ツエーゲン金沢 1-0 ヴァンラーレ八戸福島ユナイテッドFC 3-0 テゲバジャーロ宮崎AC長野パルセイロ 0-2 FC今治アスルクラロ沼津 2-1 FC岐阜ギラヴァンツ北九州 0-0 松本山雅FCFC大阪 0-0 大宮アルディージャガイナーレ鳥取 1-1 Y.S.C.C.横浜7/21(日)《18:00》カマタマーレ讃岐 vs SC相模原いわてグルージャ盛岡 vs カターレ富山FC琉球 vs 奈良クラブ