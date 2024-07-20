165¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢´°Éõ¾¡Íø¡¡»³·Á¾¦¡¦¿å¸ÍÉôÅê¼ê
¡¡¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»³·ÁÂç²ñ3²óÀï¡¢¶åÎ¤³Ø±à0¡½1»³·Á¾¦¡Ë
¶åÎ¤³Ø±à¤ò´°Éõ¤·¤¿»³·Á¾¦¤Î¿å¸ÍÉô±©¶õÅê¼ê=2024Ç¯7·î20Æü¡¢¤¤é¤ä¤«¡¢ºäÅÄÃ£Ïº»£±Æ
¡¡¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¤¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¹þ¤à¡£
¡¡Ï»²ó¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»³·Á¾¦¤Î¿å¸ÍÉô±©¶õ¡Ê¤Ï¤¯¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ÏÅê¼ê¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÊá¼ê¡£¹â¹»Æþ³Ø¸å¤âÊá¼ê¤Ç¡¢2Ç¯¤Î½Õ¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£Êá¼ê¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢ÂÇ¼Ô¿´Íý¤ò¹Í¤¨¤ÆÅêµå¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»°²ó¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç1ÅÀÀèÀ©¡£¡Ö´°Á´»î¹ç¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¼·²ó¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬»°ÎÝ¼ê¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Ë½Åê¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¤ÏÀèÈ¯¤ÇÍ£°ì¤Î2Ç¯À¸¡£¡Ö»°ÎÝ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤¯3ÈÖÂÇ¼Ô¤ÏÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï³°³Ñ¤ÎÄ¾µå¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÁê¼ê¤Ë¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ÆºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¡¢Á´ÉôÍÞ¤¨¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æâ³Ñ¤ÎÄ¾µå¤È³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤¯¡¢9²ó¤òÅê¤²¤Æ10Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ3¤Î´°Éõ·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡£¥·¡¼¥É¹»¤òÁ´ÉôÅÝ¤¹¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊºäÅÄÃ£Ïº¡Ë