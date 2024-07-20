ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¡½¢Ç¤¸å½é¤Î¤Æ»³¸ý¸©Æþ¤ê³ÆÃÏ¤Ç¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ
ÎÓË§Àµ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢´±Ë¼Ä¹´±½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ»³¸ý¸©¤ËÆþ¤êÈþÇª»Ô¤äÄ¹Ìç»Ô¤Ê¤É¤Ç¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯12·î¤Ë´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎÓË§Àµ½°µÄ±¡µÄ°÷¡£¤ª¹ñÆþ¤ê¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦(20Æü)¤Ï¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤»³¸ý3¶è¤ÎÈþÇª»Ô¤äÄ¹Ìç»Ô¤Ê¤É¤Ç¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬1·î19Æü¡¢119ÈÖ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë
¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ç½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¢¤¹(21Æü)¡¢²¼´Ø»Ô¤È»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Ç¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤ÁÍ¼Êý¡¢µ¢µþ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£