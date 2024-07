「ぷりきゅ〜と」を設置！東武ワールドスクウェア『わんだふるぷりきゅあ！ざ・むーびー！ドキドキ・ゲームの世界で大冒険！※』

東武ワールドスクウェアでは、2024年9月13日(金)から公開される、東映配給の『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!※』とのコラボレーションイベントを実施します。

東武ワールドスクウェア『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!※』

東武ワールドスクウェアでは、2024年9月13日(金)から公開される、東映配給の『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!※』とのコラボレーションイベントを実施!

園内展示物の中に「わんだふるぷりきゅあ!」のフィギュア「ぷりきゅ〜と」を設置するほか、来園されたお客様に喜んでいただけるスタンディを設置したフォトスポット、園内の各所に掲出された「わんだふるぷりきゅあ!」のクイズに答える「クイズラリー」、東武ワールドスクウェアだけのオリジナルコラボグッズやコラボドリンクなども販売します。

また、「わんだふるぷりきゅあ!」のキュアワンダフルとキュアフレンディが登場するフォトセッションを8月17日(土)に実施します。

イベントの詳細につきましては、下記を確認してください。

東武ワールドスクウェアでは、わんちゃん連れのお客様により一層園内をお楽しみいただくため、2024年4月1日よりリード着用での入園が可能となりました。

※・=ハートマークとなります

1. プリキュアが25分の1の世界にやってきた!

園内の6つのゾーンに「わんだふるぷりきゅあ!」のフィギュア「ぷりきゅ〜と」が遊びにやってきました!見つけて写真を撮ろう!

(1)実施期間:2024年8月2日(金)〜9月29日(日)

(2)実施場所:「現代日本ゾーン」「アメリカゾーン」「エジプトゾーン」

「ヨーロッパゾーン」「アジアゾーン」「日本ゾーン」の

園内6ゾーン

(3)その他 :参加無料

■「ぷりきゅ〜と」について

「ぷりきゅ〜と」とは、全高約65mmの可動できるディフォルメフィギュアです。

「キラキラ☆プリキュアアラモード」から始まり、今作の「わんだふるぷりきゅあ!」では食玩のハウスとも連動して遊べる仕様になっています。

お人形遊びにはもちろん、飾っても可愛いシリーズです。

2. フォトスポット設置

『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』特製の

スタンディを用いたフォトスポットを設置します。

(1)実施期間:2024年8月2日(金)〜9月29日(日)

(2)設置場所:ウェルカムスクウェア内ヒストリウム

(3)その他 :参加無料

3. クイズラリー

園内3カ所(ワールドショッパーズ「メルカドI」・「メルカドII」、カフェ「すふぃんくす」)に掲出されている、クイズラリーポスターに記載の二次元コードにアクセスし、表示された特設ページをインフォメーションスタッフに提示いただくと、【わんだふる♡キラキラステッカー】がもらえます。

さらに特設ページにクイズの答えと必要事項を記入の上応募すると、正解者の中から抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンに応募できます。

※【わんだふる♡キラキラステッカー】は先着での配布となり、なくなり次第終了とさせていただきます。

(1)実施日時:2024年8月2日(金)〜9月29日(日)

(2)実施場所:園内3カ所(メルカドI・メルカドII・カフェ「すふぃんくす」)

(3)その他 :参加無料

4. フォトセッション

東武ワールドスクウェアに「わんだふるぷりきゅあ!」が遊びに来ます。

キュアワンダフルとキュアフレンディと会ってお写真が撮れます。

※お客様がプリキュアの写真や動画を撮影していただくイベントとなっています。

※ツーショット等での撮影はできませんのでご了承ください。

※当日は混雑が予想されます。

譲り合っての撮影にご協力ください。

※キャラクターショーではございません。

※予告なくスケジュールの変更や、中止になる場合があります。

(1)実施日時 :2024年8月17日(土)

[1]11:00の回 [2]13:00の回 [3]14:00の回

(2)実施場所 :ウェルカムスクウェア

(3)登場キャラクター:キュアワンダフル、キュアフレンディ

(4)その他 :観覧無料

5. コラボグッズ&コラボドリンク

園内「すふぃんくす」にて、『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』にちなんだコラボドリンクを提供します。

コラボドリンクを購入した方には、ノベルティとしてコラボコースターとチャームがプレゼントされます。

また、ここでしか手に入らないコラボアクリルスタンドやアクリルキーホルダーも販売します。

(1)販売期間:2024年8月2日(金)〜9月29日(日)

(2)販売物 :コラボアクリルスタンド(全4種) 各1,400円

アクリルキーホルダー(全1種) 各880円

コラボドリンク(全4種) 各900円

※ドリンクには「チャーム」「コースター」が各1種付きとなります。

※アクリルキーホルダーのみ8月9日(金)より販売します。

■『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』×東武ワールドスクウェアコラボアクリルスタンド(各1,400円)

※画像はイメージとなります。

※販売商品はキュアワンダフル、キュアフレンディ、キュアニャミー、キュアリリアンの

全4種となります。

※キュアワンダフル以外の商品デザインは後日解禁します。

■『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』×東武ワールドスクウェアコラボアクリルキーホルダー(880円)

※販売は8月9日(金)からとなります。

※画像はイメージとなります。

■『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』×東武ワールドスクウェアコラボドリンク(各900円)

※ドリンクには「チャーム」「コースター」が付きます。

(種類は選べません)

コースター(全4種)

チャーム(全2種)

※画像はイメージです。

※各種景品は無くなり次第終了します。

6. ぬりえイベント

フォトセッション実施日となる、8月17日(土)にわんぷり♡ぬりえイベントを実施します。

ぬりえイベントに参加していただいた方には、数量限定で【わんだふる♡キラキラステッカー】がプレゼントされます。

※【わんだふる♡キラキラステッカー】は先着での配布となり、なくなり次第終了とさせていただきます。

(1)実施日時:2024年8月17日(土)

(2)実施場所:ウェルカムスクウェア内ヒストリウム

(3)その他 :参加無料

【作品情報】

■タイトル:

『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』

■公開日:

9月13日(金)

■声の出演

長縄まりあ 種崎敦美 松田颯水 上田麗奈

関根明良 加隈亜衣 村瀬歩 七瀬彩夏 古賀葵

高橋李依 堀江由衣 早見沙織 齋藤彩夏

寺島拓篤 立花慎之介

※種崎敦美さんの「崎」は正式にはたつさき

■挿入歌:

「大好きのキズナ」

歌:石井あみ・北川理恵 作詞:こだまさおり 作曲・編曲:馬瀬みさき

■エンディング主題歌:

「Happy≒Future」

歌:後本萌葉・吉武千颯 作詞:青木久美子 作曲・編曲:馬瀬みさき

■スタッフ:

原作:東堂いづみ 監督:宮原直樹 脚本:加藤陽一

演出:村上貴之 音楽:深澤恵梨香 キャラクターデザイン:宮谷里沙

美術監督:谷岡善王 色彩設計:横山さよ子

撮影監督:大島由貴・佐々木果南

CGディレクター:中沢大樹 音響監督:菅原三穂

■『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』公式HP

https://2024.precure-movie.com/

(C)2024 わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!製作委員会

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ぷりきゅ〜と」を設置!東武ワールドスクウェア『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!※』 appeared first on Dtimes.