¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç¡¡²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤Î£Ì£É£ÊÂÐ·èÀ©¤¹¡Ö¼ã¤¤¥ä¥Ä¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£²£°Æü¡¢ÂçºåÂç²ñ¤Ç³«Ëë¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤ÇÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£±¡Ë¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿®¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£É£Ê¡Ë¡×Æ±ÌçÂÐ·è¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¥¸¥à»þÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ëÎ¾Íº¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²áµî¤Ë£µÇ¯Á°¤Î£Ç£±¸ø¼°Àï¤Ç°ìÅÙ¤À¤±¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂëÌÚ¤¬ÆâÆ£¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£±£µÊ¬²á¤®¤À¡££Ó£Ô£Á£Ù¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í¤ò·è¤á¤¿ÂëÌÚ¤Ï¡¢ÂÇ·â¹çÀï¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢£Í£Á£Ä£Å¡¡£É£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤ÈÆÀ°Õµ»¤òÏ¢È¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÁÀªµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿ÂëÌÚ¤ÏÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÈÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤À¤±¤ÏÁË»ß¤¹¤ë¤È¡¢ÂëÌÚ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£¹£¸¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·ºÆµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Ç¤Ä¤¤¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂëÌÚ¤ÏÆâÆ£¤ËÂÐ¤·¡Ö£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¢Á°²ó¤Ï¤ªÁ°¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï²¶¤Î¾¡Íø¤À¡£²¶¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤¬ÆâÆ£¤È¤ÏºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡¢£±£°Ç¯¸å¤«£²£°Ç¯¸å¤«ÃÎ¤é¤Í¤¨¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ë»þ¤Ïº£Æü°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤ÂëÌÚ¿®¸ç¤Ç·Þ¤¨·â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£ÆâÆ£¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÆâÆ£¤âµî¤êºÝ¤Ë·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìµ¤¤Ë¼ãÊÖ¤ê¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂëÌÚ¤ÈÆâÆ£¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¼Ô¤Ë»þÂå¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤Âå¸òÂåÀ¤Âå¸òÂå¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢³«ËëÀï¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇÇ¯Ä¹Æ±»ÎÅö¤Æ¤ÆÄÙ¤·¹ç¤¤¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬´üÂÔ¤Î¸½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤Ã¤Æ¤â²¶¤ÈÆâÆ£¤¬°ìÈÖ¥á¥¤¥óÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£²¶¤âÆâÆ£¤â¡¢¤¤¤äÆÃ¤Ë²¶¤Ï¡ª¡¡¼ã¤¤¥ä¥Ä¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡£µÕ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éô£´£±ºÐ¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤ª¤ä¤¸¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£