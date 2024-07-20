¼ç¾2Ç¯Ì³¤á¤¿¹âÃÎÇÀ¡¦°Â²¬Áª¼ê¡¡´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤¤¤Ä¤âµß¤Ã¤¿¡×
¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¹âÃÎÂç²ñ2²óÀï¡¡¹âÃÎÇÀ1¡½9ÃæÂ¼¡Ë
¹âÃÎÇÀ¤Î°Â²¬Íû¹È¼ç¾=2024Ç¯7·î20Æü¸á¸å1»þ6Ê¬¡¢¸©Î©½ÕÌî¡¢éðÀîÂç²ð»£±Æ
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡¹âÃÎÇÀ¤Î°Â²¬Íû¹È¡Ê¤ê¤¯¡Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò´Ý2Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇØÈÖ¹æ2¤ò¤Ä¤±¤ÆÊá¼ê¤Ç½Ð¾ì¡£ÀµÊá¼ê¤ÎÃÓÅº´îµ®Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢Îý½¬Ãæ¤Ëº¸¼ê¿Æ»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡Êá¼ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°Â²¬¼ç¾¤¬µÞ¤¤ç»°ÎÝ¼ê·óÅê¼ê¤«¤é¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤ò¤¤¤Ä¤â°Â²¬¼ç¾¤¬µß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²¼ºä½¼ÍÎ´ÆÆÄ¡£
¡¡°Â²¬¼ç¾¤¬1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢2Ç¯À¸¤ÏÉô°÷¥¼¥í¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È1Ç¯¤Î5¿Í¤Ç¿·¥Á¡¼¥à¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È²¼ºä´ÆÆÄ¤«¤é¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¹âÃÎÅì¡¦ÎæËÌ¤ÈÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡È¾Ç¯¸å¤Ë¸åÇÚ5¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢2Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¡£ÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤Î²¬Ë¤òÁê¼ê¤Ë3¡½6¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÁ±Àï¤·¤¿¡£°Â²¬¼ç¾¤ÏÍ··â¼ê¤Ç4ÈÖÂÇ¼Ô¡¢4ÅÙ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç3²ó½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2Ç¯À¸¤Î½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¹âÃÎ¾¦¤Ë1¡½20¤ÈÂçÇÔ¡£¡Ö¤â¤¦Ìîµå¤ò¼¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¼ºä´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£¡Ö°Â²¬¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤ÎÌîµåÉô¤À¡×¤È´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤¦1¾¡¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¡¢1Ç¯À¸¤¬13¿Í¤âÆþ¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼´Þ¤á26¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤Î¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢Êá¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é2Ç¯À¸Åê¼ê¤ò¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ï»²óÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö°Â²¬¤ÎÅêµå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢ÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼ç¾¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãç´Ö¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊéðÀîÂç²ð¡Ë