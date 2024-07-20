²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå²¬»³Âç²ñ 3²óÀï¡¡²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁÏ»Ö³Ø±à¤ò6ÂÐ1¤Ç²¼¤¹¡Ú²¬»³¡Û
¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¹â¹»Ìîµå²¬»³Âç²ñ¡£¤¤ç¤¦¡Ê20Æü¡Ë¤â´À¤ÈÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤àÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì»î¹ç¡¢ÁÒÉß¿é¾¾¤È²¬»³ÍýÂçÉí¤ÎÀï¤¤¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÅ¸³«¤Ë¡£Î¾¼Ô¾ù¤é¤ÌÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¬»³ÍýÂçÉí¤¬3ÂÐ2¤ÇÇ´¤ê¾¡¤Á¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³ÍýÂçÉí¡¡Âë¼è¹¸Àµ¼ç¾¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÈÁÏ»Ö³Ø±à¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3²ó¡¢³Ø·Ý´Û¤¬ºäËÜÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£7²óÉ½¤ÇÁÏ»Ö³Ø±à¤â°ìÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1ÂÐ6¤ÇÇÔÂà¡£º£Ç¯½Õ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿ÁÏ»Ö³Ø±à¤¬3²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁÏ»Ö³Ø±à¡¡ËÅç¸×»ù¼ç¾¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¡Ê20Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï²¬»³¾ëÅì¡¢¶ÌÌî¸÷Æî¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£