¼«Ëý¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬Íð¤ì¤Æ7»Í»àµå¡¡»³¸ý¸©¹ã¾ë¡¦ÎÓÂçµ±¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»³¸ýÂç²ñ¡¡²¼´Ø¹ñºÝ5¡½0»³¸ý¸©¹ã¾ë¡Ë
¡¡¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿»Í²ó1»à°ìÎÝ¡£
¡¡Áö¼Ô¤Ø¤Î¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ëµå¤òÅê¤¸¤¿»³¸ý¸©¹ã¾ë¤Î¥¨¡¼¥¹ÎÓÂçµ±Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î»õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤Î¤À¡£Âç¤¤¯¤½¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Î¸å¤í¤ØÅ¾¤¬¤ê¡¢Áö¼Ô¤Ï°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤Ø¡£¸åÂ³¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ2ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡¢2²óÀï¤ò°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡ÖÈè¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¶¯¹ë¤Î²¼´Ø¹ñºÝ¤¬Áê¼ê¤À¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡À©µåÎÏ¤¬¿È¾å¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»Í»àµå¤¬¼·¤Ä¡£»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿È¬²ó¡¢²¬ËÜ¿¿Ì¾¿Í¡Ê¤Þ¤Ê¤È¡ËÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤ê¡¢Ãæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶å²ó¤ËºÆÅÐÈÄ¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÅÄÂ¼ÃÒ´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀäÂÐ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡Ö²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£À©µå¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¹þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡Ö70ÅÀ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤âÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤ËÏÓ¤òËá¤¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿30ÅÀÊ¬¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£¡Ê»°ÂôÆØ¡Ë