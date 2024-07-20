¡ÚÀ¾Éð¡ÛÌîÂ¼¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë°ÜÀÒ¸å½éHR¡¡ÉÈ´Ö¤âHR¤Ç3ÅÀÀèÀ©¤¹¤ë¤âÀèÈ¯¡¦º£°æ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(20Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
À¾Éð¤Ï½é²ó¤Ë2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿ÌîÂ¼Âç¼ùÁª¼ê¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÂè1¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦ÉÈ´ÖÂóºÈÁª¼ê¤âÂè1¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢À¾Éð¤Ï¤µ¤¤Àè¤è¤¯3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢ÀèÈ¯¤Îº£°æÅê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é2¸Ä¤Î»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Âè2¹æ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â½ÐÎÝ¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢5²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3¡½3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£